Morre Dr. Admardo, ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste 

DA REDAÇÃO- Faleceu nesta quarta-feira (3/11), aos 55 anos, o médico e ex-prefeito de Santa Bárbara do Leste, Admardo Raniere de Assis Cunha.

Dr. Admardo era casado com a vice-prefeita Beth Leles. “Sempre contente, ele deixa para todos de Santa Bárbara do Leste uma linda lição: um homem não pode ser apenas um médico ou um político… ele deve ser antes de tudo, amigo do povo”, destacou a prefeitura por meio de nota.

A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste se solidariza com familiares e amigos.

As informações sobre velório, sepultamento, bem como a causa morte não tinham sido divulgadas, oficialmente, até o fechamento desta edição.