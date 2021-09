Morre Dom José Heleno

Bispo emérito da Diocese de Governador Valadares residia em Caratinga há duas décadas

CARATINGA- Faleceu na madrugada de quarta-feira (1°), às 2h30, aos 93 anos, em Caratinga, o bispo emérito da Diocese de Governador Valadares, Dom José Heleno.

Dom José Heleno era irmão do bispo de Caratinga, Dom Hélio Gonçalves Heleno. Seus últimos 20 anos foram vividos em Caratinga, depois de um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A Diocese de Caratinga celebrou duas missas ontem, sendo às 10h e a última, às 16h, seguida do sepultamento na cripta da Catedral São João Batista, junto ao corpo do seu irmão, conforme sua vontade.

TRAJETÓRIA

Natural de Cipotânea, Dom José Heleno fez seus estudos em sua terra natal e no Seminário Menor de Mariana. Cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior São José, também em Mariana. Foi ordenado presbítero, em Mariana, por Dom Oscar de Oliveira em 1952, exercendo seu ministério nas paróquias de Rio Espera, Desterro do Melo e Mercês. Foi sagrado Bispo em Mercês no dia 18 de outubro de 1976 por Dom Oscar de Oliveira, arcebispo de Mariana. Sua chegada a Governador Valadares aconteceu no dia 3 de novembro de 1976, como bispo coadjutor auxiliando Dom Hermínio Malzone na diocese. Em 7 de dezembro de 1977, com a renúncia do bispo ao governo da Diocese, Dom José Heleno tornou-se Bispo titular, exercendo seu Ministério Episcopal em Governador Valadares até o ano 2001.

Aos 19 de julho de 1995, Dom José Heleno foi nomeado pelo Santo Papa João Paulo II, Administrador Apostólico da Diocese de Guanhães, exercendo seu Ministério concomitantemente nas duas dioceses, no período compreendido até 16/05/1998.

Desde sua renúncia ao governo da Diocese de Governador Valadares em 2001, devido às complicações de saúde, Dom José Heleno residia em Caratinga.

LEGADO

Padre Moacir Ramos, pároco da Catedral, fez questão de destacar que Dom José Heleno era um homem “sábio”, que conduziu com “amor e carinho” a Diocese de Governador Valadares. “O grande legado de Dom José é sua sabedoria, seu encantamento pela igreja, nós que convivemos com ele nos últimos tempos sabemos disso. Natural de Cipotânea, dois irmãos bispos, ele sempre teve uma ligação com Caratinga porque Dom Hélio, seu irmão, foi bispo aqui por 32 anos. Muitos padres que foram ordenados por ele na Diocese de Governador Valadares estudaram aqui no nosso seminário. E tivemos a felicidade de poder conviver com ele nos últimos 20 anos, ele escolheu estar aqui para viver os últimos anos de sua vida com Dom Hélio e depois com Dom Emanuel, que foi ordenado bispo e era da Diocese de Valadares. Ele tem Dom José como seu pai espiritual, teve a oportunidade de acompanhar e conviver com ele também nos últimos anos”.

Ele acrescenta que Dom José Heleno já estava bastante debilitado devido à idade: no mês de novembro completaria 94 anos; além do AVC. “Já não falava mais, estava escutando pouco, mas, muito lúcido, entendia perfeitamente o que a gente passava para ele”.

Apesar das dificuldades, se mostrava bastante “antenado” com o que estava acontecendo à sua volta, como se recorda Padre Moacir. “Quando contávamos as histórias, lembrávamos do passado, da Diocese de Valadares, dava para perceber a grande vibração, a grande alegria e na sua dificuldade para comunicar com poucas palavras, ele sempre perguntava assim: “Que mais?”. Era uma pessoa que estava vivendo o seu silêncio, mas, muito lúcio, embora tivesse dificuldade para comunicar, mas sempre tinha essa expressão. Ou seja, ele queria saber o que estava acontecendo e quando falávamos das paróquias por onde ele trabalhou como padre, por exemplo, Desterro do Belo, sentíamos aquele olhar vivo de alegria de poder trazer as boas recordações da vida”.