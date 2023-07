Morre Chico Ferramenta, ex-prefeito de Ipatinga

Foi confirmada, no início da tarde desta terça-feira (4), a morte do ex-prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta, de 64 anos. Francisco estava internado no Hospital Márcio Cunha, onde tratava de problemas respiratórios e renais.

De acordo com o comunicado emitido pela unidade de saúde e assinado pelo médico Márcio Rodrigues de Castro, a morte foi registrada às 12h04.

Em nota, a esposa de Chico, a vereadora de Ipatinga Cecília Ferramenta (PT), juntamente com a família, lamentou a morte do político (leia a nota na íntegra no fim da reportagem). E informou sobre o local onde o corpo será velado.

“O velório será realizado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza. O sepultamento será no Cemitério Parque Nossa Senhora, em Ipatinga, por enquanto sem definição quanto ao horário.”

Mandatos

Chico Ferramenta foi prefeito de Ipatinga por três mandatos, entre os anos de 1989 e 2004, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o político também foi eleito deputado estadual pela mesma legenda, em 1987, e deputado federal em 1995.

Em 2008, Chico concorreu novamente à Prefeitura de Ipatinga e só não assumiu porque a justiça eleitoral indeferiu o registro da candidatura em virtude da rejeição de contas públicas referentes a administrações anteriores em que ele atuou como prefeito.

Nota da família

“Com profunda tristeza e pesar, que comunicamos o falecimento do nosso Chico Ferramenta, ocorrido nesta terça-feira (4 de agosto), às 12h04, no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O velório será realizado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, no bairro Veneza. O sepultamento será no Cemitério Parque Nossa senhora, em Ipatinga, por enquanto sem definição quanto ao horário. Agradecemos a todos pelas orações e o eterno carinho para com o Chico. Chico foi, acima de tudo, um Companheiro e Amigo! Nossa eterna Gratidão! Cecília, Frederico, Lucas e Wladimir”

G1