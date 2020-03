Morre, aos 85 anos, padre Edson Franco

Ele trabalhou em Caratinga entre 2003 e 2014

DA REDAÇÃO – O provincial da Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento (padres sacramentinos), padre Marcelo Carlos, comunicou, no final da noite do último sábado (28), a morte de padre Edson Ercílio Franco, aos 85 anos.

Padre Franco, como era conhecido, trabalhou na Paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, em Caratinga (Santuário), por muitos anos. Nos últimos tempos, acometido por enfermidades, estava residindo junto de seus familiares no estado do Espírito Santo, onde veio a falecer.

Padre Franco tinha 56 anos de vida ordenada e 62 de vida religiosa, integralmente dedicada à Congregação do Santíssimo Sacramento, na Província de Nossa Senhora de Guadalupe, que compreende o território brasileiro e outros países da América do Sul. Padre Franco foi ordenado no dia 22 de fevereiro de 1964, na Itália. Em Caratinga, o religioso chegou em 2003, permanecendo até 2014.

Em sua rede social, a diocese de Caratinga escreveu o seguinte: “Agradecida, louva ao Criador pela vida e missão de padre Edson Franco, sua dedicação à Igreja e, em especial, à Paróquia do Santuário, em Caratinga. Solidária à família e à Congregação dos padres Sacramentinos, a diocese pede de Deus o conforto e a força aos que tanto o amaram e agora ganham, no céu, um intercessor”. A paróquia do Santuário manifestou pesar pelo falecimento de padre Franco: “Em nossos corações vamos guardar a alegria desse homem de Deus. Descanse em paz, padre Franco”.

Em razão da pandemia de Coronavírus, o sepultamento e velório foram restritos, como determinam as autoridades.

Comunicado publicado pelo provincial da congregação:

Como nos lembra a nossa Regra de Vida e a nossa Tradição Sacramentina: A morte de um irmão será celebrada como um acontecimento pascal, numa prece plena de esperança. Seremos fiéis em propiciar a nossos mortos os sufrágios prescritos” (RV I. 13)

Com preces de súplica e gratidão entregamos ao Senhor da Vida o nosso irmão sacramentino Pe. Edison Franco. Falecido hoje, 28 de março, pela noite. Compartilhamos com todos a última foto registrada por sua sobrinha no momento da unção feita por Pe. Ismael, a pouco tempo. Duas horas após este momento ele partiu pra Casa do Pai.

Sua partida foi calma, rodeado dos seus familiares e entes queridos e sob o cuidado espiritual de Pe. Ismael Destefani, SSS.

Como família Sacramentina fiquemos em oração pelo passo desta vida à vida eterna do nosso caro Pe. Franco.

Pe. Marcelo Carlos da Silva, SSS

Provincial

Fonte: Site Diocese de Caratinga