Morre a quarta vítima do acidente com professores em Bugre

DA REDAÇÃO – Morreu na manhã desta quarta-feira (17), a professora Cíntia Martins dos Reis, de 33 anos. Ela era a condutora do VW Fox que despencou de uma ribanceira, à margem da estrada de acesso à cidade de Bugre, no dia 15 de julho passado. Duas professoras vieram a óbito no mesmo dia, uma delas irmã de Cíntia, e depois de 30 dias, outra vítima morreu também hospitalizada.

Como divulgado na época do acidente, o VW Fox, com placas de Bugre, saiu da pista, capotou e caiu em um barranco com aproximadamente sete metros, com cinco professores, um homem e quatro mulheres.

Morreu no local Maria Auxiliadora Moreira da Silva, a “Dôra Inhô”, de 57 anos. A professora Juliana Martins dos Reis, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na ambulância durante o transporte para o hospital.

Os outros ocupantes, Jefte de Sá Araújo, de 25 anos, Anamira Fernandes da Silva, de 63 anos e a condutora, Cintia Martins, foram socorridos por ambulâncias de Bugre e do Corpo de Bombeiros. Os três feridos deram entrada no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.

No último dia seis deste mês, morreu no hospital a professora Anamira Fernandes da Silva, de 63 anos. Já na manhã desta quarta-feira, Cíntia não resistiu e faleceu em decorrência dos ferimentos graves sofridos na queda do carro que ela dirigia.

Cíntia era moradora de Bugre e irmã de Juliana Martins, que também estava no carro acidente e morreu durante o resgate. O corpo da professora foi encaminhado ao IML de Ipatinga para ser necrospsiado e será liberado para a família providenciar o enterro.

Na época do acidente, os professores estavam se dirigindo para a Escola Estadual Antônio Marques, em Bugre. Uma gincana estudantil que estava programada para o dia, evento que chegou a ser cancelado em decorrência do ocorrido com as vítimas.

