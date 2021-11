Ubaporanguenses terão registros de seus imóveis através da regularização fundiária

UBAPORANGA – A prefeitura de Ubaporanga, através de sua administração, implantou no âmbito do município o programa de Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S), para todas as áreas urbanizadas, incluindo sua sede e os distritos de São José do Batatal e São Sebastião do Batatal.

“Morar Legal” é o nome escolhido para o programa de regularização fundiária – (REURB-S), que irá de maneira prática e sem burocracia, permitir aos cidadãos do ubaporanguenses, o título de proprietários de seus imóveis, registrados em cartório.

De posse do registro de seus imóveis, os cidadãos de Ubaporanga poderão ter acesso a créditos imobiliários para avançar com operações de compra e venda, bem como para construir, ampliar ou reformar suas casas.

A administração municipal espera que a execução deste programa, traga aquecimento a setores importantes da cidade, tais como, imobiliário, construção civil e serviços, provocando de maneira positiva o avanço do comércio local e regional.

O (REURB-S), encontra-se amparado pela Lei Federal 13.465/2017, que teve início no mês de setembro de 2021 e beneficiará cerca de duas mil unidades.

Assessoria de Comunicação