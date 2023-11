Moraes vota pela condenação de 17 anos de ipatinguense que participou do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (17) pela condenação da ipatinguense Ana Paula Neubaner Rodrigues e mais quatro réus acusados de participação na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. O ministro votou para que os réus cumpram 17 anos de prisão. Até o momento, apenas Moraes votou. As ações penais são julgadas no plenário virtual, em que os ministros têm um período para votar de forma remota. Nesse caso, a sessão de julgamento está prevista para durar até as 23h59 de 24, próxima sexta-feira. Todos os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por cinco crimes: associação criminosa armada, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deterioração de patrimônio protegido da União e dano qualificado. Até agora, a Corte condenou 25 pessoas pelos atos golpistas. Em geral, as penas têm superado os 13 anos de prisão. Todos também estão sendo sentenciados a pagar, solidariamente, multa de R$ 30 milhões para cobrir os danos materiais causados aos prédios públicos. Depoimento Antes de ser indiciada, Ana Paula prestou depoimento à pela Polícia Civil do Distrito Federal. Na ocasião, ela disse que foi detida dentro do Palácio do Planalto, e que antes disso estava nas manifestações e que elas estavam pacíficas. Sobre quem organizou a ida a Brasília, Ana disse que foi com amigos, que racharam a gasolina e “vieram apenas para se manifestar, que não tem intenção de quebrar nada e de agredir ninguém, que iria embora após as manifestações. E nada mais disse e nem lhe foi perguntado”, conclui em depoimento.

Fonte: Diário do Aço