Moradores são flagrados tomando banho em reservatório da Copasa

Empresa afirma que já está providenciando reparo da cerca da área de instalação, pretende murar todo o local e colocará câmeras de segurança para coibir novas invasões

CARATINGA- Cena absurda flagrada em Caratinga. Pessoas se banhando em um reservatório de água da Copasa. A estrutura, no bairro Maria da Glória, tem cerca de 50 metros de altura, mas dispõe de uma escada lateral que, parece não ser tão difícil de escalar. A denúncia é de que as pessoas no vídeo utilizam o reservatório, localizado na rua Vereador Antônio Lúcio Tomé, para tomar banho e até lavar roupas.

O DIÁRIO entrou em contato com a Copasa que, por meio de nota, informou que três pessoas invadiram a área de instalação da empresa na rua Vereador Antônio Lúcio Tomé, no bairro Maria da Glória, na quinta-feira (31/10), e subiram em um reservatório de água da Companhia que existe no local.

A empresa destaca também que, para acessar as instalações, os invasores forçaram uma parte da cerca da empresa, que foi danificada. A Copasa pontua que suas unidades de reservação de água são dotadas de tampas e lacradas com cadeados e que foi comunicada sobre a questão no dia da ocorrência, mas, quando funcionários da empresa chegaram ao local não havia mais ninguém dentro das instalações da empresa.

A Companha ainda informou à reportagem que já está providenciando o reparo da cerca da área de instalação da empresa; futuramente irá murar todo o local e colocará câmeras de segurança para coibir novas invasões.