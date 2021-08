Moradores relatam expectativas para obra em Dom Modesto

CARATINGA- Após a abertura de licitação para calçamento e drenagem pluvial da Rua Raimundo Souza Cruz, no distrito de Dom Modesto, a reportagem esteve no local para conversar com os moradores sobre a expectativa para a obra e os transtornos que eles têm enfrentado há anos sem a infraestrutura da via pública.

Joaquim Mendes de Paiva reside no distrito desde 1997. Ele afirma que nessa época já se falava em asfalto, o que ainda é aguardado pelos moradores. “Acredito que vai ser feito porque acredito no trabalho da administração atual, uma pessoa séria, na eleição passada ele começou na semana da eleição e terminou na semana seguinte. Estou contando com ele e com essa obra, porque nós precisamos, desde a época do saudoso prefeito Dário Grossi tem promessa”.

Dentre algumas dificuldades enfrentadas, Joaquim cita a poeira e buracos, que dificultam o acesso. “Agora está bom porque fizeram um trabalho aqui, mas, isso aqui é cratera pela rua constantemente”.

Além desta rua, a estrada também é lembrada pelo morador como ponto que merece atenção, inclusive, ele se recorda de uma obra que não foi concluída. “Na época que tínhamos associação de moradores aqui, foi feito um pedido de mais de mil assinaturas para fazer essa obra de Caratinga ao bairro das Graças. Começaram um trabalho ali pela Matinha, saíram para Santa Cruz, que a promessa era para Dom Modesto a Bairro das Graças, fez da Dário Grossi para a entrada da Matinha para sair no Santa Cruz, o que começou ficou no meio da estrada e está até hoje. A população está esperando”.

Maria Isabel Nogueira Ramos, mora no local há 53 anos e também destaca a expectativa para realização da obra. “Desde quando vim pra cá essa promessa, primeiro é Deus, mas, agora acho que com o Dr. Welington sai pra nós aqui. É muito transtorno para nós todos, sendo um calçamento pra nós já melhora bem. São muitos anos esperando, tenho fé em Deus que a obra vai sair”.

Milton Firmino dos Santos reside em Dom Modesto desde o nascimento, por isso, tem acompanhado os transtornos enfrentados. “As dificuldades que existem desde quando começou o povoado aqui, que hoje é distrito, a gente vem lutando, para ver melhorias na rua. Parecia um lugar desleixado, tem promessa desde o falecido Dr. Fabinho, o primeiro que veio aqui. Não só ele, mas, todos que vêm beliscam um pouquinho, vai melhorando o Dom Modesto. Sempre pedimos a Deus para abençoar que um prefeito que entrasse na cidade de Caratinga olhasse para nosso distrito. E nasceu o Dr. Welington, que olhou por nosso lugar e está fazendo”.

Ele faz questão de ressaltar a importância de uma rua bem cuidada, inclusive, para a saúde da população. “Idosos, crianças, pegando essa poeira infectada de criação estrume de animal, micróbio, a pessoa pega uma doença que não sabe qual é. Uma rua bem organizada é saúde para a população, evita de gastar dinheiro, ir em médico. Estamos lutando para isso e, graças a Deus, estamos chegando no lugar. Nosso Dom Modesto vai chamar agora Novo Dom Modesto através do Dr. Welington”, finaliza.