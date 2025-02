Moradores pedem revitalização da faixa de pedestre no centro

MANHUAÇU – A falta de atenção, respeito e a costume de muitos motoristas em desenvolverem velocidade acima do permitido, ao longo da Rua Antônio Wellerson levou os moradores tomarem uma atitude, para pedir a revitalização da faixa de pedestre, em frente à Agência Bradesco.

Há muito tempo, a faixa perdeu toda a característica de sinalização para o pedestre atravessar e, os motoristas entenderem a necessidade de reduzirem a velocidade ou pararem, e oportunizar a travessia com segurança do pedestre. Com o retorno às aulas, os pais estão preocupados com a falta de revitalização da faixa, tanto em frente ao Bradesco, bem como em frente à Escola Estadual Monsenhor Gonzalez, para facilitar a travessia na chegada e saída da escola, além de melhorar a trafegabilidade para os moradores.

A moradora Ana Maria conversou com a reportagem, contou que acidentes já ocorreram próximo ao Bradesco, devido à falta de sinalização e a irresponsabilidade de condutores. Já sofreu na pele o prejuízo, devido a um motorista que perdeu o controle e colidiu com o carro de seu esposo, lançando-o para o outro do lado da calçada. “Nosso carro deu perda total. Com a minha amiga aconteceu a mesma coisa. Recentemente aquela aposentada morreu atropelada. Queremos que revitalize a faixa de pedestre aqui, para evitar atropelamento das nossas crianças. Se não formos atendidos, vamos manifestar”, disse a moradora.

O diretor do Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana, Eustáquio Leite, disse à reportagem que está aguardando o fechamento de um processo licitatório, para aquisição do material. Informou ainda, que está na programação do Departamento a revitalização daquelas faixas realmente necessárias, mudanças de algumas por estarem em local de visibilidade reduzida e muito próximas as esquinas. Tão logo haja conclusão do processo, as ações vão acontecer. Outros locais também precisam urgentemente da revitalização da faixa de pedestre.

Eduardo Satil / Rádio Caparaó FM 107,5