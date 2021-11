Moradores pedem reparos nas ruas Doutor Didico e Eliane Tiola

CARATINGA- Os moradores das ruas Doutor Didico Anselmo, Bairro Santa Cruz e Eliane Tiola, Bairro Esperança, procuraram o DIÁRIO para falar da necessidade de reparos em via pública.

DIDICO

Maria das Neves de Souza mora na rua Doutor Didico há 14 anos. Ela explica que o problema de buracos no local já é antigo. Entre os números 227 e 235, a via está tomada por crateras. “Já tem mais de anos que está essa buracada aqui, passa carro, suja a casa tudo. Tem carro que estraga até os pneus. A gente já falou e o prefeito não vem cá arrumar. É uma situação muito difícil, quando chove isso aqui vira aquela água pura. E dá medo da gente cair, quando pega a chover a gente tem até medo de sair aqui. Pedimos a prefeitura para dar um jeito, fazendo o favor, arrumar isso aqui até o Natal, vamos receber os parentes aqui e ver essa rua desse jeito? Não dá certo”.

Maria Lúcia Inácio Paixão acrescenta que quem passa pela via precisa redobrar a atenção e que a situação é urgente. “Está muito difícil, muito buraco, bueiro ali também está entupido, a água vazando. Aqui está acontecendo acidente, o rapaz caiu de bicicleta, ia para o trabalho, machucou, teve que voltar. Estamos precisando de mais conserto nessa rua, já passou da hora. Contamos com ajuda do prefeito, porque o caminhão de lixo passa aqui, mas, está até difícil para ele ficar entrando nesses buracos. É complicado e perigoso, ainda numa curva, pode acontecer acidente, como já está acontecendo e pode ser até o pior”.

Com o período chuvoso, a situação da rua se agrava e os moradores esperam providências, como explica Maura Lúcia Alves. “O dia está bom, para honra e glória do Senhor tudo bem, mas, essa rua está cheia de buraco. Muito ruim, até para andar está difícil, os bueiros lá em cima tudo entupido, quando chove isso aqui enche de água, barro. Está sendo muito complicado, pedimos ajuda para vir arrumar esses buracos, porque é até perigoso para os pedestres também, o carro desgovernar e cair lá em baixo. Quando eles precisam de nós, estamos aí, agora nós que precisamos”.

ELIANE TIOLA

Diego Silva Damasceno, o “Diego da Portelinha”, explica que a Rua Eliane Tiola, utilizada como via de acesso Portelinha-Dom Lara, tem sofrido bastante com o trânsito de veículos pesados, danificando o asfalto.

Ele inicia relembrando o período em que o local foi asfaltado e do trabalho que foi feito pela comunidade. “Ernani trabalhou bem, executou boas obras e aqui também. Era ruim, não subia carro, muitos buracos e veio o asfalto que melhorou 100%, nossa vida ficou surreal. Tinham as canaletas, murou lá em cima o resto do muro que estava do cemitério. Eu coloquei uma lixeira, um trabalho de jardinagem, plantei tudo ali”.

Porém, ele afirma que com as obras de um loteamento, a rua foi prejudicada e, desde então, não recebeu uma operação tapa-buracos. “Depois disso, começaram a fazer o Loteamento Esperança, que foi uma boa atenção pra gente lá da Portelinha, graças a Deus estamos muito felizes com as coisas que estão acontecendo lá, achava que ia demorar mais tempo para chegar o progresso, mas, o progresso chegou mais rápido. Mas, com esse progresso, atrapalhou muito a vida da nossa vila, aquela rua que tem lá vai ter que um acesso de subida e descida, porque lá é muito curto. Precisamos de uma atenção. E quando os tratores passavam aqui pela rua, os caminhões pesados, atrapalhou muito, danificou a via. Precisamos que nosso prefeito, juntamente com os vereadores e a construtora deem uma atenção especial para olhar, pois, foi esse trabalho melhorando a Portelinha, que estou muito feliz, mas, deixou esses buracos na Rua Elaine Tiola. Então, pedimos que nos ajudem com isso”.

A respeito da situação destas ruas, a reportagem entrou em contato com a prefeitura. Até o fechamento da edição, não houve resposta.