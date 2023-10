Moradores e comerciantes comemoram a entrega das obras de calçamento e drenagem pluvial no centro de Inhapim

INHAPIM – O município de Inhapim passa por um período de grandes investimentos graças ao trabalho sério, transparente e eficaz promovido pela prefeitura. São obras espalhadas pelos quatro cantos de Inhapim, passando pelas áreas de saúde, educação, esportes, lazer, infraestrutura e mobilidade tanto na cidade, quanto na zona rural.

Na última sexta-feira (6), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, e os vereadores da bancada governista, Paulo Lima, Marsonnilo, Val da Saúde, Coquinho, Giovane da Máquina e Carlinhos da Saúde entregaram para a população inhapinhense as obras de calçamento e drenagem pluvial das ruas Waldir José Ferreira de Amorim e Topázio, ambas localizadas no centro da cidade.

O comerciante Rodrigo, proprietário de um imóvel na rua Waldir José Ferreira de Amorim, celebrou o término das obras e a entrega da pavimentação do local, manifestando seu contentamento e gratidão ao prefeito Marcinho, ao vice-prefeito Sandro e todos que contribuíram para que a realização das obras ocorresse. “Quero registrar minha alegria e gratidão pela realização das obras de calçamento e drenagem pluvial das ruas Topázio e Waldir José Ferreira de Amorim ao nosso prefeito Marcinho e vice-prefeito Sandro da Saúde, bem como toda equipe, pois Inhapim mudou e está mudando para melhor. Eu sou nascido e criado neste município e jamais observei um prefeito e vice-prefeito trabalhando unido em benefício de toda população e que realizassem tantas obras, disse.

O secretário de Obras Públicas, Welisson Abrantes Martins, disse que no início das obras e durante todo o trabalho os moradores colaboram com os servidores que ali trabalhavam, oferecendo água, café, lanche, sempre gratos por aquela conquista. “No início das obras fomos recebidos com muita alegria pelos moradores aqui das ruas Topázio e Waldir José Ferreira de Amorim, que celebravam com fogos de artifício o calçamento, pondo fim a poeira e o barro de suas portas e garagens. Agradeço imensamente a todos, nas pessoas do Mauricinho Amorim e Rodrigo”.

O prefeito Marcinho agradeceu a Deus pela oportunidade de entregar a população de Inhapim mais uma obra de infraestrutura e mobilidade urbana no município, e de maneira especial, agradeceu ao deputado estadual Tito Torres (PSD/MG) que foi o autor da emenda parlamentar que propiciou a realização das obras de pavimentação e drenagem pluvial das ruas Topázio e Waldir José Ferreira de Amorim no centro da cidade de Inhapim. “Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar entregando mais duas ruas calçadas e drenadas em nossa cidade de Inhapim, já são dezenas de calçamentos realizados e entregues aos inhapinhenses em todo o nosso município. Registro ainda minha gratidão ao nosso deputado estadual Tito Torres, autor da emenda parlamentar que proporcionou a realização destas obras, um parlamentar atuante, sempre atento aos nossos pedidos e ao lado da população inhapinhense na defesa dos interesses do governo municipal em Belo Horizonte, obrigado Tito Torres e obrigado a todo povo de Inhapim”, conclui o prefeito.

