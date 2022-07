Moradores do Vale Verde pedem redutores de velocidade na BR-458

CARATINGA– Na tarde do último sábado (23), moradores do Vale Verde, município de Caratinga, fizeram manifestação onde pedem a instalação de redutores de velocidade na BR-458. O motivo do pedido é a quantidade de acidentes neste local. A manifestação contou com apoio de políticos.

Segundo um dos manifestantes, no local ainda existe excesso de velocidade. “A todo o instante tem a travessia de pedestres pela pista, sendo boa parte formada por crianças e idosos, mas os condutores não respeitam, dirigem em altíssima velocidade, colocando em risco a vida, inclusive a deles. Acredito que só colocando quebra-molas para esses condutores mudarem esse hábito no trânsito”.

O manifestante prossegue dizendo que essa é uma reivindicação antiga, mas nenhuma providência ainda foi tomada. “Esse trecho é cenário de diversos acidente, alguns deles fatais, já passou da hora de tomarem providência. Os moradores do Vale Verde não suportam mais essa situação”, finalizou.