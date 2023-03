Moradores do Residencial Porto Seguro relatam constante falta de energia elétrica

Cemig afirma que está investindo quase R$ 900 mil no local, convertendo trechos de rede monofásica em rede trifásica

CARATINGA- Os moradores do Residencial Porto Seguro, área que pertence a Caratinga, mas, é bem próxima da cidade de Ipatinga, entraram em contato com o DIÁRIO para relatar constantes quedas de energia na localidade.

O presidente da Associação dos Moradores do Porto Seguro, Digecildo Caldas Ferreira, relatou à reportagem que o problema já é antigo e tem provocado inúmeros transtornos aos moradores. “Sempre faltou energia, moro lá desde 2012 e sempre teve apagão, ficava sem energia um momento, fora que às vezes a energia está muito fraca. Às vezes até danifica aparelhos eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Acontece demais e a justificativa da Cemig é sempre a mesma, de que está sendo feito e está melhorando”.

Digecildo acrescenta que moradores e comerciantes estão sendo prejudicados e que são surpreendidos com a queda de energia. “A demanda está grande, muita gente no bairro, mas, não justifica não ter providência. Aqui também temos fábricas, tem prejuízo para comércios. Eles alegam que a falta de energia está sendo programada e às vezes não está chegando para gente esse tipo de informação. Qualquer chuva que dá, ventania, ficamos sem luz”.

CEMIG

Em resposta ao DIÁRIO, a Cemig informou em nota que sobre o fornecimento de energia do bairro Residencial Porto Seguro, em Caratinga, que “o maior número de ocorrências de falta de energia que afetou o local este ano foi causada por interrupções programadas. Esses serviços são necessários para a realização de melhorias na rede elétrica, com a finalidade de atender a pedidos por maior demanda de energia para clientes do bairro”.

A Cemig ainda disse que a última ocorrência de falta de energia registrada no local foi na quinta-feira (16), e a causa foi um defeito em uma estrutura da rede elétrica responsável pelo fornecimento da região, que já foi substituída. A empresa informa, também, que o local foi bastante atingido por tempestades muito fortes, o que danificou a rede elétrica da região, afetando o fornecimento de energia.

Com o intuito de diminuir o impacto do período chuvoso, a empresa esclarece que realizou inspeções nos circuitos do bairro, em setembro do ano passado, inclusive com um equipamento capaz de detectar “pontos quentes”, locais em que a rede pode vir a apresentar problemas. “Todos os pontos levantados já passaram por manutenção”, disse.

Para aumentar a qualidade de energia que chega ao bairro, a Cemig informou que está investindo quase R$ 900 mil na rede elétrica do local, convertendo trechos de rede monofásica em rede trifásica. “A empresa também instalou novos dispositivos de proteção para dividir melhor as cargas entre os circuitos. Além de aumentar a capacidade para ligar novas cargas, essas ações vão aumentar a flexibilidade operativa do sistema elétrico do local, fazendo com que menos clientes sejam afetados por faltas de energia. Esses serviços já começaram e a previsão é de que essa obra seja concluída no próximo mês”.

A Cemig ainda orienta que o cliente que tiver algum equipamento eletrônico danificado devido ao problema pode fazer uma solicitação de ressarcimento, acionando a empresa pelo telefone 116, por meio de seu portal na internet (www.cemig.com.br) ou presencialmente em uma das agências de atendimento.

“Caso a solicitação seja feita em até 90 dias da data do dano, o cliente precisa informar o número do cliente ou da instalação, documento de identidade e CPF, número de um telefone para contato e informar os dados do equipamento que foi danificado (nome, marca, modelo e tempo de uso do produto), bem como a data e a hora do ocorrido. Mesmo se os equipamentos já tiverem sido reparados, o cliente também deverá apresentar dois orçamentos detalhados para o conserto”, cita.

A reclamação pode ser feita em até cinco anos da data do dano, contudo, serão exigidos mais documentos na solicitação.