Moradores do distrito do Januário celebram obras de calçamento e drenagem pluvial na comunidade

INHAPIM – O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde estiveram no distrito do Januário para acompanhar a execução das obras de drenagem pluvial e calçamento da primeira rua do distrito a ser pavimentada.

Conforme explica o prefeito Marcinho, em média 23 obras estão em execução no município e outras 20 deverão ser iniciadas ao longo do próximo ano. “Com as bênçãos de Deus e o trabalho incansável de toda nossa equipe, estamos promovendo obras nos quatro cantos de nosso município, e neste momento em que você lê esta matéria, dezenas de homens estão trabalhando nessas obras para melhorar a qualidade de vida de todos nós inhapinhenses. Aqui em nosso distrito do Januário não poderia ser diferente, com a pavimentação e drenagem pluvial da rua principal do distritos, os moradores poderão acessar a Unidade Básica de Saúde, o campo de futebol e a Escola Municipal Elias Januário sem ter o transtorno de se depararem com lamaçais ou poças d’água. É mais dignidade e qualidade de vida para todos” comentou.

O cronograma das obras de pavimentação da rua principal do distrito do Januário segue dentro do previsto pela Secretaria Municipal de Obras, lembrando a população que ao adentrarmos no período chuvoso poderão ocorrer atrasos pontuais, conforme explica o secretário de obras públicas Wellisson Abrantes Martins. “Com bem destacado pelo nosso prefeito Marcinho, Inhapim passa por um grande volume de obras e investimentos, são calçamentos e drenagens pluviais sendo realizadas simultaneamente com outras obras em vários cantos do nosso município, sito como exemplo o calçamento da Serra do Divino Flor em Tabajara, o calçamento do prolongamento da rua “José de Melo Corrêa” (Serra do Afonso) no bairro Santo Antônio, a construção do Parque de Exposições no centro de Inhapim e a praça do bairro Esperança, dentre tantas outras que se encontram em andamento. Conforme orientação do prefeito Marcinho, aqui em nosso distrito do Januário seguimos trabalhando initerruptamente para concluir esta obra de pavimentação o mais rápido possível, sem que haja atrasos em sua execução e causem transtornos e desconforto a comunidade” finalizou.