Moradores do Bairro Aparecida questionam falta de segunda dose de vacina contra covid-19

Prefeitura afirma que para quem ainda não teve a oportunidade de tomar dentro do prazo, as doses serão aplicadas hoje nas Unidades Básicas de Saú

CARATINGA– Moradores dos bairros Nossa Senhora Aparecida 1 e 2 fizeram contato com o DIÁRIO, questionando a falta da segunda dose da vacina contra covid-19 no posto de saúde.

Em nota, a Prefeitura disse que “o prazo de 28 dias para tomar a segunda dose da Coronavac para os grupos vacinados terminou na última sexta-feira.

Para quem ainda não teve a oportunidade de tomar dentro do prazo, as vacinas serão aplicadas nesta sexta-feira (14), nas Unidades Básicas de Saúde.

Ressaltamos que o frasco da Coronavac possui 10 doses que devem ser aplicadas após abertura do mesmo, no prazo de 8 horas. Sendo assim, os PSFs fizeram uma lista com os contatos dos pacientes, para que todas as doses sejam aplicadas e não haja desperdício”.