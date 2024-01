Moradores do Bairro Anápolis pedem poda de árvore que ameaça a rede elétrica e limpeza de lote vago

CARATINGA- Moradores da rua Quintino Bocaiúva, no bairro Anápolis, procuraram a reportagem para falar da situação de um lote vago. Além de estar com mato alto, proliferando animais peçonhentos e focos do mosquito Aedes aegypti, no local há uma árvore com galhos em contato com a rede elétrica, o que tem provocado curto-circuito.

O DIÁRIO conversou duas moradoras, que falaram sobre o perigo e o pedido de providências. Ivanir Rosa da Costa está afirma que a filha está com Dengue e que o local apresenta diversos riscos. “O risco está muito grande, vai ratazana para a minha casa, de noite tem gambá em cima da minha telha, incomoda a gente dormir. Estou com uma criança em casa com Dengue. É muito mato, muito bicho, já achei escorpião, lacraia, uma sujeira. Não podemos entrar ali para limpar, porque o dono fala que a casa não é da gente. Já pedi ajuda para vereador e só tem promessa, a gente só é reconhecido de quatro em quatro anos. O pessoal da fiscalização já notificou para limpar o quintal e não limpa. E ainda tem a situação dessa árvore, que tem risco de cair em cima da minha casa ou do vizinho, já liguei para a Cemig para olhar e não veio”.

Maria Lucas enfatiza que com as últimas chuvas e muita ventania, os moradores ficaram temerosos. “Estou aqui cuidando do meu tio. Quando chove o vento vem, as folhas pegam na fiação e dá aqueles fogos ali. A gente fica com medo, porque pode prejudicar todo mundo. Não é fácil lidar com isso, a árvore já está podre em baixo, tem que podar ela.

Procurada pela reportagem, por meio de nota, a Cemig informou que em relação à solicitação de poda de árvore na Rua Quintino Bocaiúva, no bairro Anápolis, em Caratinga, que programou o serviço para a próxima semana.

Já a Prefeitura de Caratinga emitiu a seguinte nota: “A Secretaria de Saúde de Caratinga informa que existem 10 agentes de controle de endemias realizando trabalho de campo no Bairro Anápolis. Uma equipe foi enviada para realizar uma vistoria no referido logradouro. A Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos informou que irá realizar a limpeza emergencial na localidade e ressalta que a limpeza de lotes é de exclusiva responsabilidade dos proprietários”.