Moradores de Águas formosas denunciam que estão sendo atacados por bois bravos no centro da cidade

A denúncia foi manchete de jornais da capital estadual, Belo Horizonte

De acordo com os denunciantes, o tutor dos animais e diversos órgãos foram procurados mas, até o momento, nenhuma medida foi tomada

Por ALICE BRITO – Jornal O Tempo/BH

Moradores de Águas Formosas, no Norte de Minas Gerais, denunciam sofrer ataques frequentes de bois bravos, que foram soltos no centro da cidade. Ainda conforme os denunciantes, eles fizeram um boletim de ocorrência contra o tutor dos animais, que não recolheu os bichos.

Além disso, a Prefeitura Municipal e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) também foram procurados, mas, até o momento, nenhuma medida por parte dos órgãos foi tomada.

A vendedora autônoma Fernanda Pereira foi uma das vítimas de um dos bois bravos que ficam soltos pelas ruas da cidade. Ela precisou ser hospitalizada.

“Fui perseguida por um boi no meio da rua. O animal me deu uma cabeçada no rosto, tentei me esconder atrás de um carro, mas mesmo assim continuei sendo atacada. Tive escoriações pelo corpo e precisei engessar meu braço”, lembrou Fernanda.

A Prefeitura de Águas Formosas foi procurada, mas até a publicação desta matéria não havia dado um retorno.