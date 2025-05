Moradores antigos do Vale do Sol comemoram regularização fundiária: “notícia abençoada”

CARATINGA – A regularização fundiária anunciada pela Prefeitura de Caratinga virou pauta obrigatória para moradores do Vale do Sol. O anúncio de retomada dos trabalhos para registro dos imóveis e entrega de escrituras gratuitas movimentou a comunidade, que, desde a semana passada, está sendo atendida pelos técnicos da Versaurb, empresa especializada contratada para regularizar 11 mil lotes em toda a cidade.

“Esse documento é resultado de uma luta antiga, de pelo menos 35 anos, para dar segurança e dignidade à população.” Com essas palavras, e com um sorriso de satisfação no rosto, a dona-de-casa Suely Aparecida Rodrigues Oliveira externou a confiança de que, depois de uma longa espera, os moradores do Vale do Sol finalmente terão as escrituras dos seus lotes registradas em Cartório. Para famílias com renda mensal de até cinco Salários Mínimos e que não possuem outro imóvel, o processo não tem nenhum custo.

TRANQUILIDADE

Suely Oliveira participou da audiência pública de início do programa de regularização fundiária “Morar Legal” no Vale do Sol, no dia 16 de maio, e já fez o seu cadastro para ter direito ao benefício oferecido pela Prefeitura de Caratinga. Ela foi uma das primeiras pessoas a procurar o plantão de atendimento montado no salão da Igreja El Shaddai e saiu confiante que finalmente conseguirá legalizar o terreno da sua família.

Uma das moradoras mais antigas do Vale do Sol, Suely Oliveira lembra que, quando se mudou com a família, o loteamento não passava de um “brejão”. “Não havia casa nenhuma aqui, a não ser uma fazenda do outro lado, que ficava bem escondida. Quer dizer, são 35 anos de luta, com muita dificuldade devido à falta de infraestrutura, até a gente conquistar essa vitória da regularização dos nossos lotes. Isso deixa a gente tranquila, pois já podemos pensar no que deixar nossos filhos”, recorda-se a dona-de-casa.

“NOTÍCIA ABENÇOADA”

Quem também já fez o seu cadastro e está na expectativa de receber a Escritura do seu lote é Weverson Gonçalves Medeiros. Morador do Vale do Sol desde os 11 anos de idade, ele recebeu o anúncio da chegada do “Morar Legal” como uma “notícia abençoada”.

A exemplo de dona Suely, Weverson Medeiros também se lembra de quando o Vale do Sol era um “grande pasto”. Seu pai é proprietário de outros imóveis, e fazer o registro em Cartório, era um “sonho antigo”. “Estávamos esperando essa boa notícia há muitos anos, e agora podemos comemorar porque teremos a segurança sobre nossas propriedades. É um sonho realizado”, concluiu o morador.