Moradoras pedem conscientização sobre descarte do lixo no Bairro Vale do Sol

CARATINGA- Moradoras da Rua Juca Lopes, no Bairro Vale do Sol, em Caratinga, procuraram o DIÁRIO em busca de conscientizar a vizinhança e moradores de ruas próximas sobre a conscientização de descarte do lixo.

Um lote vago se transformou em depósito de todo tipo de lixo, além do córrego que também recebe descarte de materiais. O resultado é mau cheiro, roedores e insetos.

Elza Novaes destaca que muitas pessoas não colocam o lixo dentro do horário de coleta, assim, o material fica por muito tempo exposto a animais, provocando transtornos. “Está demais, segunda-feira mesmo estava uma coisa horrorosa, difícil. Até liguei para a prefeitura para vir ver como estava impossível. Jogam lixo no chão, junta roedores. Tem um córrego ali, o que traz doenças. Temos uma padaria ao lado. O que queremos é que as pessoas conscientizem, não tem importância colocar o lixo aqui, mas, que seja à noite, que o caminhão vem e recolhe”.

A situação fez com que alguns moradores enviassem um ofício à Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura. No documento eles destacaram: “Há um lote vago acumulando entulho e ainda abriga uma lixeira totalmente deteriorada, não comportando o lixo depositado que fica exposto aos animas, gerando um forte mau cheiro e contribuindo para a proliferação de roedores e demais doenças. Ainda é necessário citar o prejuízo ao comércio, pois todo o lixo espalhado fica próximo a uma padaria. Solicitamos a notificação do responsável pelo terreno baldio, uma placa informando a proibição de lixo e a mudança do ponto de coleta”.

Elza afirma que caso não haja providências ainda com o ofício, a intenção é encaminhar um documento para todas as casas da localidade, com as orientações. “Isso prejudica a todos, cada um que tem no seu lixo coloque na sua porta, que o caminhão vai recolher. Cada um cuide do seu. Improvisamos um local para colocar o lixo, mas, não fazemos questão que coloque lixeira aqui, que vai ficar da mesma forma e tem um comércio aqui ao lado. Podem encontrar outro local mais a frente que não tenha comércio e o pessoal colocar no horário certo”.

Eni Ferreira, que também reside no local, reforça que os moradores precisam ficar atentos aos momentos adequados para o descarte do lixo e o modo de descartar. “Conscientização é o melhor remédio. As pessoas colocam lixo fora do horário e o horário que o caminhão do lixo passa é à noite, quando é de manhã já tem lixo aqui. Então, eles não colocaram o lixo à noite, colocaram depois que o caminhão passou. Está errado. A gente fica tocando mosquito e mosca o dia inteiro dentro de casa. Então, a gente queria que o povo observasse o horário que o lixo passa, se é 21h, coloque o lixo às 21h ou às 20h. Senão fica o lixo o dia inteiro e animais rasgando sacola. Dia de sábado passa mais cedo, então coloca às 17h. Quando é no domingo aqui está cheio de lixo e não é dia de o caminhão recolher”.