Moradora de Caratinga se apresenta hoje no Programa do Raul Gil

“Minha inspiração é o relacionamento com o Espírito Santo”, afirma Jacira Moura

CARATINGA- A cantora Jacira Moura, moradora do Bairro Limoeiro em Caratinga, se apresentará neste sábado (18), no Programa do Raul Gil. A jovem, que iniciou na música aos 12 anos de idade na Igreja, relembra um pouco de sua trajetória. “Comecei a cantar mesmo, por vontade própria, porque eu quis cantar, a partir dos meus 21 anos. Já cantei em muitos casamentos na cidade, cresci na Assembleia, desenvolvi o Ministério. Agora no momento estou na casa da Benção, do pastor Jaider”.

Conforme Jacira, que também é compositora, sua inspiração é o “relacionamento com o Espírito Santo”. “Dores e alegrias que passo na vida. Canto música cristã e sem dúvida nenhuma seguirei esse caminho. Jesus é o Caminho que quero seguir. São tantas músicas que me representam. Uma das que está me representando nesse exato momento é ‘Creio que Tu és a Cura da Gabriela Rocha’”.

Questionadas sobre seus projetos, ela explica que não pretende gravar um CD físico. “Talvez um EP e clipes das músicas. Devocionais com músicas”.

O PROGRAMA

De acordo com Jacira, a oportunidade de participar do Programa do Raul Gil se deu por meio do empresário Leandro Xavier, do Grupo Faveni. “Ele assistiu um vídeo meu postado no meu Instagram @soujaciramoura. Após assistir, ele encaminhou o vídeo para a assessoria da Faveni em São Paulo e eles encaminharam para a direção do programa do Raul. Foi quando fui surpreendida com o convite vindo da produção. Quando Deus quer fazer, a gente não entende, é surpreendente. Mesmo com todas essas dificuldades Deus nos surpreendeu com eles aprovando e fazendo o convite. Foi muito incrível”.

A cantora fala da gratidão pelo convite e que precisou enfrentar alguns obstáculos rumo à apresentação em rede nacional. “Foi uma surpresa enorme para mim, principalmente, porque não estou em condições de saúde 100% e essa semana nós descobrimos o porquê, estou com dois calos nas cordas vocais e ainda assim, graças a Deus e às pessoas que Deus colocou ao meu lado, consegui ter êxito em duas gravações”.

Hoje, Jacira participa do quadro de calouros Shadow Brasil. “Ele já está na fase final e novidades surgirão no caminhar da coisa (risos) Confiram, a partir das 14h15, no SBT”.