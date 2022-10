Morador pede solução para água de bueiro que vaza dentro de sua casa Defesa Civil pedirá nova vistoria para avaliar a situação atual do local e estipular uma data para a execução da obra

CARATINGA –Há dois anos o motoboy Harley Braga de Souza, 35 anos, tem problemas toda vez que chove ou alguém joga água na rua próximo a um bueiro. Ele mora há 30 anos na rua José Trindade Bento (rua Muriaé), no bairro Santa Cruz, e há dois anos viu sua casa sendo destruída aos poucos pela água que vem do bueiro.

O motoboy conta que o problema começou em 2021, foi então que ele procurou primeiro a Copasa, que lhe deu um documento certificando que o problema não era causado por uma rede sua, mas sim da prefeitura. Harley foi então à prefeitura, que pediu à Defesa Civil que analisasse a situação, e foi aberto o processo 307/202, identificando rede de drenagem pluvial danificada.

No dia 22/01/2021, a Secretaria de Obras Públicas e Defesa Social, emitiu a ordem de serviço de número 001178, dizendo que “o bueiro estava vazando água embaixo da casa e colocando a casa em risco”. Na descrição do documento como pode ser vista na foto abaixo pedia urgência. “A Defesa Civil veio e fez os testes, e colocou que era um caso de urgência, só que já vão fazer dois anos e até hoje nada. Tive que sair da parte de baixo da casa porque a parede está com infiltração, já estragou tudo, a estrutura está ficando danificada, a água vem direto da boca de lobo, com mal cheiro, e desce toda na minha casa. Tenho medo que a situação fique pior e danifique algo na parte de cima, onde moro com a minha esposa e meu filho de quatro anos”, disse Harley.

E quando a reportagem ainda estava na casa de Harley para fazer a matéria, viu de perto o problema quando alguns moradores lavavam objetos usados em uma obra, toda água suja caía direto dentro da casa de Harley.

A PREFEITURA

De acordo com informações passadas pela assessoria de comunicação da prefeitura de Caratinga, a Defesa Civil reiterou nessa quinta-feira (6) o pedido realizado em fevereiro para a Secretaria de Obras, que fará uma nova vistoria para avaliar a situação atual do local e estipular uma data para a execução da obra.