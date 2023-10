Morador em situação de rua é brutalmente espancado

Um morador em situação de rua foi espancado nessa quinta-feira(5) nas proximidades de um bar na Avenida João Caetano do Nascimento.

Uma equipe policial encontrou a vítima inconsciente e com ferimentos graves na cabeça. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Após investigações iniciais, a polícia levantou que a vítima é morador em situação de rua e obteve imagens de uma câmera de segurança que ajudaram a esclarecer os eventos. Conforme as imagens, a vítima tentou recuperar um objeto, possivelmente uma vassoura, que estava sendo disputado com um indivíduo não identificado. Isso resultou em um confronto físico, com o autor agredindo a vítima com socos, que caiu e perdeu a capacidade de reação, mas o agressor continuou a agredi-la.

O autor desferiu múltiplos golpes com a vassoura na cabeça da vítima, colocou sua camisa sobre a vítima e a agrediu novamente. Posteriormente, o autor retornou ao local, revistou o corpo da vítima e seus bolsos, desferiu mais golpes com o cabo da vassoura e tentou atear fogo. Por fim, arremessou um vaso de planta sobre o corpo já inconsciente.

Até o momento, o autor das agressões permanece desconhecido, e a polícia continua buscando informações para identificá-lo.