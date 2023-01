Morador de São Pedro do Avaí morre em acidente na BR-116

Otávio Cleber da Silva, 21 anos, morreu num acidente na noite desta quinta-feira, 26/01, no km 574 da BR-116, em Vila de Fátima.

Ele conduzia um Voyage, cor prata, quando perdeu o controle da direção e capotou numa curva. O Corpo de Bombeiros de Manhuaçu foi acionado para socorro à vítima. No entanto, o rapaz não resistiu e morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal tomou todas as medidas de praxe com relação ao acidente. Funcionários da EcoRioMinas tomaram todas as providências de sinalização da via.

Após o trabalho da perícia, o corpo foi liberado para a funerária e removido para o IML de Manhuaçu.

Outro acidente

Outro acidente foi registrado pela PRF, também na BR 116, desta vez no km 582, próximo a São Pedro do Avaí, por volta de 01:45 da manhã desta sexta, 27.

Uma carreta bau carregada, tombou numa curva. Motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido ao Pronto Atendimento do HCL pelo Corpo de Bombeiros.

Jailton Pereira – Portal Caparaó – Fotos Auto Socorro Via Car.