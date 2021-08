Morador de Pocrane morre carbonizado em acidente com carro

POCRANE – Silvério Bossoneli, 43 anos, morreu carbonizado depois de se envolver em um acidente na BR-474, na altura do córrego do Quati Bebeu, zona rural de Pocrane, no final da noite desse domingo (8).

De acordo com o sargento Souza da Polícia Militar, Silvério conduzia um veículo Fiat Uno, e provavelmente perdeu o controle da direção, quando o carro capotou e pegou fogo.

A Polícia Militar encontrou o corpo parcialmente carbonizado do lado do carro e acionou a perícia da Polícia Civil, que por sua vez o encaminhou para o Instituto Médico Legal em Caratinga. Ainda de acordo com informações da PM, Silvério tinha saído de um bar pouco antes do acidente acontecer.