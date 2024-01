Morador de Inhapim morre em acidente na BR-381, em Bela Vista de Minas

Um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão, registrado por volta de 5h, desta quarta-feira (31), na BR-381 em Bela Vista de Minas, tirou a vida de Gilberto de Sá Torres, de 40 anos, condutor do veículo de passeio, morador do córrego Bela Fama, zona rural de Inhapim.

Duas crianças de 10 e 7 anos, filhos do motorista que morreu ficaram feridas e foram socorridas pelo Grupo de Atendimento Voluntário de Emergência (GAVE). Um homem que estava no caminhão também ficou ferido.

O Serviço Voluntário de Resgate (SEVOR) de João Monlevade foi acionado para apoio ao GAVE. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Margarida em João Monlevade.Segundo informações do GAVE, o atendimento contou com o apoio de um médico que passava pelo local.

Após os trabalhos da Perícia Técnica da Polícia Civil, o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal do Baú, em João Monlevade. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para registro da ocorrência.