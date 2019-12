Morador de Córrego Novo encontrado morto em motel de Ipatinga

IPATINGA – Na madrugada de sábado (30/11), um homicídio foi registrado em um motel localizado à rua Jundiaí, no bairro Veneza. A vítima Geraldo Magela Lima, 47 anos, conhecido por ‘Chiquinho’, residia na cidade de Córrego Novo.

Os funcionários do motel acionaram a Polícia Militar e disseram que por volta das 2h30 de sábado, dois homens, que estavam num Gol, placas de Bom Jesus do Galho, entraram no estabelecimento e foram para a suíte 27. Por volta das 4h, um dos homens ligou pedindo a conta, sendo informado pelas funcionários que seriam cobradas duas horas. Depois, este homem tentou negociar um pernoite, mas foi avisado que poderia ser cobrado tal valor após cinco horas de uso da suíte.

De acordo com os funcionários, por volta das 5h o sensor da porta da suíte mostrou que o local foi aberto e fechado várias vezes. Já por volta das 6h30, as câmeras detectaram um indivíduo saindo do quarto e correndo pelo pátio. Este indivíduo tem a cor parda, cerca de 1,70m e vestia bermuda florida e camisa listrada branca e vermelha. Ele se aproximou do portão e disse que queria sair, porém a funcionária disse que a pessoa que estava no quarto não estava respondendo o contato telefônico. Enquanto a funcionário tentava novo contato telefônico, este indivíduo escalou o portão e fugiu do motel.

Diante da situação, os funcionários foram até a suíte 27 e ao abrir a porta, viram sangue no chão. A vítima estava caída do lado da cama e aparentemente sem os sinais vitais. A PM foi chamada e uma equipe se dirigiu ao motel. Os policiais constataram que a vítima tinha corte no supercílio e apresentava hematomas no pescoço. Em seguida, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e um médico atestou o óbito.

Através da placa do carro, os militares conseguiram falar com um familiar da vítima, sendo assim possível identificar que o corpo era de Geraldo Magela.

Os militares fizeram rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.