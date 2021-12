Morador de Caratinga é localizado em Águas Formosas

“Tiririca Pintor” estava desaparecido dede o dia 17 de novembro

CARATINGA- A família de João Batista Ribeiro, 62 anos, conhecido como “Tiririca Pintor”, comunica que ele foi localizado em Águas Formosas.

No dia 29 de novembro, a reportagem conversou com as filhas de João Batista, Josimar Ribeiro e Rosária Souza que estavam à procura do paradeiro do pai. Ele estava desaparecido desde o dia 17 de novembro, quando deixou a casa aberta com o som ligado e pertences.

A família ainda relatou que João Batista tem um quadro de esquizofrenia paranoide, conforme laudo, doença em que predominam os delírios.

Com a divulgação, um internauta de Águas Formosas viu a reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA, reconheceu João Batista e fez contato com a Polícia.

Confuso e com ferimentos leves, João foi encaminhado ao Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, onde ainda segue internado. Conforme familiares, o desaparecimento foi uma fuga, porém, ele não conseguiu relatar o motivo. As filhas ainda agradecem a todos que ajudaram na divulgação.