Monumento “Cristo Acolhedor” é inaugurado em Inhapim

INHAPIM – Na tarde desta segunda-feira (11), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do seu filho Thiago Cota Barbosa Lima e Santos e da primeira-dama Érica Barbosa, e também, o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, acompanhado de sua esposa Maria Izabel Peixoto Silva, recepcionaram o padre José de Fátima Rosa, servidores municipais e demais membros da comunidade para inauguração do monumento “Cristo Acolhedor”, localizado às margens da BR-116, na altura do KM 500, próximo ao viaduto. “Sabemos que a BR-116 é uma rodovia perigosa, com grande número de acidentes. Hoje vamos pedir à Deus a benção para cada um de nós, mas de maneira muito especial, pedir a Deus que abençoe nossas estradas, nossas famílias, nossa cidade de Inhapim. Que esse monumento se torne um ponto de parada para reflexão, um ponto para elevar nossos pensamentos à Deus que está vivo no coração de cada um de nós”, disse o padre José de Fátima Rosa.

O prefeito Marcinho disse que o monumento representa uma singela homenagem a Jesus Cristo. “Hoje é um dia muito feliz para nossa cidade, a benção no monumento do Cristo Acolhedor representa a entrega de nosso Inhapim nas mão do Senhor Jesus. Em tempos conturbados, tempos de guerras e conflitos armados, onde milhares de vidas são ceifadas, compartilhar a paz e amor de Deus trazem calma e positividade para o mundo. Tudo o que precisamos é da paz de Cristo dentro dos nossos corações. Porque quando todos forem pacíficos em nome de Jesus, as guerras acabarão, o povo se unirá e a humanidade finalmente evoluirá da maneira que deve. Hoje mais uma vez, entrego Inhapim nas mãos do Senhor Jesus.” disse o prefeito Marcinho.

