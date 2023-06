Monitor da Violência: na contramão do Brasil, MG registra aumento de assassinatos no 1° trimestre de 2023

Enquanto os crimes violentos caíram no Brasil no primeiro trimestre de 2023, em Minas Gerais as ocorrências aumentaram 11,5% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram 713 registros nos três primeiros meses deste ano, ante 639 de janeiro a março de 2022. Os dados, levantados pelo g1, incluem homicídios, latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

Veja os números de cada crime em MG neste ano:

Homicídio

* Janeiro: 235

* Fevereiro: 228

* Março: 231

Latrocínio

* Janeiro: 3

* Fevereiro: 5

* Março: 7

Lesão corporal seguida de morte

* Janeiro: 0

* Fevereiro: 4

* Março: 0

Brasil

No Brasil, foram registrados 10.216 assassinatos nos três primeiros meses deste ano, o que representa uma queda de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Todas as regiões do país tiveram redução no número de crimes violentos, com exceção do Sudeste.

Na região, todos os estados registraram mais assassinatos no primeiro trimestre, com destaque para o Rio de Janeiro, com alta de quase 16%.