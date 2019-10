Momentos inesquecíveis

Fui convidada pela professora da Escola Municipal Palma Cimini de São Domingos das Dores para visitar a escola, conversar com os alunos e lançar meus livros.

Fiquei logo impressionada com o interesse da professora, que é leitora ardorosa e grande apaixonada por literatura.

Pelo entusiasmo dela e por gostar da cidade que me honrou com o título de cidadã honorária no então governo do Sr. Quintanilha, aceitei o convite. Lembrando que, naquela época, compus o hino de lá, sempre apresentado em eventos ainda cantado por mim.

Aí aconteceu um dos momentos mais gratificantes de minha lida com os livros. Recebida com carinho pela diretora, Cilene Maria de Araújo Santos, e pelas professoras.

O salão, repleto de alunos e familiares, estava decorado primorosamente com painéis e cartazes alusivos a mim e aos meus livros.

Adentrei o recinto e me emocionei com o número expressivo de pessoas na plateia. Com alegria, receberam-me com aplausos e acenos. Fiquei encantada ao ver as famílias acompanhando os filhos. Visitantes, também, completavam as presenças, como o Sr. Prefeito Municipal Sr. José Adair, e nosso querido padre José Raul, que agora é pároco de lá, e outras figuras gradas.

Contei histórias, recitei, cantei sob os olhares atentos do público. Fiquei admirada com o comportamento exemplar das crianças, que além de desempenharem muito bem a parte artística, ainda souberam escutar cheios de encantamento.

Depois, vieram as apresentações do Sarau de Poesias. Poemas bem declamados, bailados e peças teatrais sacudiram o momento. Uma das apresentações sobre o meu livro Rua do Brinquedo, deixou evidente a criatividade da professora. Foi lindo!

Vi o quanto as professoras trabalharam os livros em sala de aula. Além do estudo dos textos, os alunos trabalharam os murais com a graça e com os desenhos que só as crianças sabem fazer quando deixam a alma falar alto.

No momento dos autógrafos, crianças e adultos esperavam numa fila imensa. Os livros que levei não deram para atender a demanda. Tive de mandar buscar mais em Caratinga para atender o segundo horário, à tarde. Interessante, também, foi ver as crianças adquirindo os livros e, na mesma hora, punham-se a ler nos cantinhos do salão. As professoras, também, folheavam os livros com vivo interesse em conhecê-los.

É hora de agradecer. Primeiramente envio o meu obrigada à professora que me convidou e empenhou-se para que tudo acontecesse. Nilza Cordeiro Brito Pereira foi a inspiração da grande festa. À diretora Cilene Maria de Araújo Santos, minha gratidão. Às professoras, meus parabéns pelo grande trabalho, e meu agradecimento pelo afeto. Aos alunos e familiares, agradeço e abraço com ternura. E a Deus, agradeço de joelhos por me ter dado o prazer de ver a alegria dos pequenos.

Neste mês em que se comemora o dia do Professor, é justo valorizar o mestre em cuja grandeza se assenta a Educação. Eles são os grandes agentes do conhecimento, do convívio feliz que educa e das melhores lembranças de um tempo de aprendizado e amor.

De São Domingos das Dores espero sempre gestos bons. Cidade progressista e hospitaleira, já foi destaque no Ranking da IOER – Índice de Oportunidade da Educação Brasileira. Por isso ela tem motivos de sobra para continuar sendo uma cidade que abriga escolas brilhantes na qualidade de ensino.

Continuo torcendo pela Educação – única forma de construir um mundo melhor.

Marilene Godinho