Momentos agradáveis com a literatura

Marilene Godinho palestra na Escola Estadual João de Almeida Pimentel, em Inhapim

INHAPIM – Na última semana, a escritora Marilene Godinho palestrou na Escola Estadual João de Almeida Pimentel, em Inhapim. Ela escreveu um artigo sobre este convite.

“Atendendo ao convite da professora Bethânia Lima, fui visitar a Escola Estadual João de Almeida Pimentel em Inhapim.

A diretora é Jannyne Ísis. Os professores são Bethânia, Emília, Eloísio, Luana, Rannyeli, Gabriel, Júlio, Isabel, Vilma, Ronaldo e Marta.

Ali funciona a APAC- Associação de Proteção e Assistência ao condenado.

Fui recebida com muito carinho. O local é muito organizado e limpo. Ofereceram-me um lanche delicioso.

Após, adentrei a sala onde 70 recuperandos me esperavam com alegria. Falei sobre literatura e os benefícios do livro para adquirir conhecimento e viajar nas palavras. Fui aplaudida com entusiasmo. Eles gostaram muito de me ver recitando poemas, mostrando a sensibilidade poética. Um grupo de recuperandos agradeceu minha presença e apresentou números artísticos e minha biografia.

Deixei de presente, muitos títulos de minha autoria e ressaltei o valor da leitura, principalmente para os que estão se recuperando, pois as histórias, os textos abrem portas e iluminam caminhos.

Para mim foi um momento inédito e que me deu muito prazer.

Agradecimentos para Bethânia, para todos que ali trabalham e, de forma muito especial, aos recuperandos, que souberam me receber com amabilidade e alegria.

Que Deus proteja e ilumine a entidade e todos que nela trabalham”.

Marilene Godinho