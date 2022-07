Moda e diversão foram palavras-chave no Conectados com Marcy Lopes

CARATINGA – Nessa semana a apresentadora Marcy Lopes recebeu em seu programa, a digital influencer, estudante de arquitetura, Eduarda Carvalho, o modelo e vendedor Lucas Vieira e o estilista Victor Hugo, que além de amigos, prestam serviços para a loja Oceania.

E falando de moda, questionado sobre peças coringas que não podem faltar no closet de ninguém, o estilista Victor respondeu “uma boa jaqueta de couro, uma boa jaqueta jeans, um blazer com corte bacana, um jeans tradicional e uma camiseta branca”.

Eduarda concordou que uma jaqueta jeans nunca pode faltar pra ninguém, e deu a dica de sempre investir em peças leves. Para Lucas não pode faltar no guarda-roupa de um homem, uma calça clara, uma camisa escura, um tênis branco, um preto e outro diferente que expresse sua personalidade.

Depois desse bate-papo mais sério, os convidados ficaram à vontade para falarem de suas vidas pessoais e responderem as perguntas da Caixa Misteriosa.

Para conferir tudo que aconteceu no programa, basta acessar as plataformas digitais do DIÁRIO DE CARATINGA, Facebook, YouTube e Instagram.

O Conectados com Marcy Lopes conta com as parcerias do Hotel GO IN, Regis Pizzaria Caratinga, MIX BBQ Caratinga e Soul GastroBar.