Projeto social “Lutando pela Vida” promove passeio à Pedra Itaúna

CARATINGA- No domingo (2), a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (Abadá-Capoeira) promoveu o evento “Mochilão da Capoeira”, reunindo cerca de 40 participantes em uma verdadeira jornada de conexão com a natureza e com a cultura da capoeira. O grupo desbravou a Pedra Itaúna, um dos cenários naturais mais conhecidos da região de Caratinga.

O evento contou com a participação de alunos do projeto social “Lutando pela Vida”, uma iniciativa com 15 anos de história na cidade, dedicada ao desenvolvimento e à inclusão social por meio da prática esportiva. Crianças, jovens e adultos, com idades entre 3 e 60 anos, participaram da atividade, demonstrando que a capoeira é uma arte que transcende gerações.

O ponto de partida da aventura foi a Praça do Menino Maluquinho, outro importante cartão-postal de Caratinga. De lá, o grupo seguiu com berimbaus e mochilas, levando não apenas os instrumentos tradicionais da capoeira, mas também o espírito de união e superação que caracteriza essa manifestação cultural afro-brasileira.

Durante o percurso, os participantes puderam vivenciar momentos de integração com a natureza, atividades físicas e rodas de capoeira ao ar livre, celebrando a força e a resistência da cultura popular. O “Mochilão da Capoeira” se destacou não apenas como uma experiência esportiva, mas também como uma oportunidade de fortalecer laços comunitários e valorizar as tradições locais.

A Abadá-Capoeira reafirma seu compromisso com a promoção da cultura e do esporte, inspirando gerações a lutarem, literalmente, pela vida, através da arte e da educação.