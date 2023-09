Mito ou verdade? Confira dicas da Cemig sobre o consumo seguro e eficiente de energia elétrica

Companhia orienta clientes a respeito de situações que podem gerar economia e evitar acidentes no dia a dia

DA REDAÇÃO – A Cemig é responsável por fornecer energia elétrica para mais de 9 milhões de clientes em Minas Gerais. Por isso, é importante que todos estejam cientes de dois temas essenciais relacionados ao fornecimento de energia: a segurança em relação à eletricidade e o uso consciente desse recurso fundamental para a sociedade. Dessa forma, a companhia esclarece alguns pontos para que os clientes possam tomar decisões com base em informações concretas sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica.

Questões do dia a dia, como desligar aparelhos durante trovoadas ou secar roupas atrás da geladeira, levantam dúvidas comuns sobre o uso da energia elétrica. É o que explica Thiago Batista, engenheiro de Eficiência Energética da Cemig. “A quantidade de mitos circulando em torno do consumo de energia muitas vezes deixa a população confusa sobre o que é verdadeiro ou falso”, comenta o engenheiro.

Por exemplo, o conceito de que vários aparelhos ligados em uma mesma tomada, por meio de equipamentos como “benjamim” ou “T”, aumentam o consumo. “Trata-se de um mito, pois o eventual consumo de energia em função do uso destes dispositivos é praticamente desprezível”, explica Thiago. “Porém, o acúmulo de aparelhos na mesma tomada pode resultar em sobrecarga e provocar até mesmo um incêndio”, alerta o especialista.

O uso de equipamentos elétricos durante tempestades atrai raios? De acordo com o especialista da Cemig, trata-se de outro mito. “O uso de equipamentos em si não atrai os raios, no entanto, aconselha-se desligar os equipamentos em tempestades para evitar que eles sejam afetados pela sobretensão provocada por uma descarga atmosférica”, orienta Thiago.

Confira mais algumas curiosidades a respeito de mitos e verdades relacionados ao uso da energia:

O ferro de passar, depois de quente, não consome muita energia?

Mito. O ferro de passar possui potência elevada e, portanto, pode consumir muita energia elétrica. Outros equipamentos que devemos ter atenção ao uso são: geladeira, ar-condicionado, máquina de lavar e a iluminação.

Tomada quente é sinal de alerta?

Verdade. Uma tomada quente merece atenção especial, já que além de desperdício de energia elétrica, também indica a possibilidade de incêndio.

Secar roupas e panos atrás da geladeira aumenta o consumo de energia?

Verdade. Secar roupas na parte traseira da geladeira prejudica a troca térmica do equipamento e aumenta o consumo. O ideal é manter a área livre para circulação de ar.

O chuveiro gasta muita energia?

Mito. O que determina se um aparelho gasta mais energia ou não é sua potência – medida em Watts – e o tempo de uso do equipamento.