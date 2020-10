MISTÉRIO EM TORNO DE DESAPARECIMENTO

Família não tem notícias de Julemar Dias da Silva, 35 anos, desde a última sexta-feira (23), mas seu carro foi encontrado ontem

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Familiares de Julemar Dias da Silva, 35 anos, estão preocupados, pois desde a última sexta-feira (23) ele não é visto, entretanto, seu automóvel foi encontrado nesta segunda-feira (26) no córrego do Tatu, zona rural de São Sebastião do Anta. Este desaparecimento é envolto de mistérios, pois além do carro, o boné de Julemar também foi encontrado, porém próximo ao boné havia marcas de sangue no chão.

CÂMERAS DE SEGURANÇA

Depois do desaparecimento de Julemar, a Polícia Militar realizou checagem de imagens de câmeras de segurança e percebeu que o veículo Fiat Uno, placas MSM-1B76, que pertencente a ele, foi visto passando por São Domingos das Dores sentido à cidade de São Sebastião do Anta por volta das 5h do último sábado (24), sendo acompanhado por uma motocicleta Honda NXR Bros de cor preta, que estava dando cobertura ao automóvel.

Ainda conforme os levantamentos feitos pela PM, por volta das 4h de sábado, foram ouvidos disparos de arma de fogo na região do córrego dos Marianos, lugar onde Julemar estaria, logo em seguida as câmeras de monitoramento gravaram o automóvel de Julemar passando pela área urbana de São Domingos das Dores e sendo seguido por uma motocicleta. Não foi possível a identificação da placa da motocicleta pelas câmeras.

ENTENDA O CASO

Julemar Dias da Silva, de 35 anos, morador do córrego da Ferrugem, na zona rural de São Domingos das Dores, está desaparecido desde a última sexta-feira (23). A esposa dele, Janaína Batista Silva, relatou que Julemar saiu de casa no Fiat Uno Mille Economy de cor preta, placas MSM-1B76, e não mais retornou.

Na noite do último sábado (24), a Polícia Militar recebeu informações que no córrego dos Marianos, na zona rural de São Domingos das Dores, moradores teriam ouvido diversos disparos de arma de fogo.

No local das denúncias, os militares depararam com marcas de sangue no chão e também um boné caído com marcas de perfuração.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e compareceu ao local, onde foram localizados vários cartuchos deflagrados de calibre 380 e também um projétil de munição.

De acordo com a PM, Janaína reconheceu o boné como sendo o de seu esposo. Ainda conforme a PM, foi apurado que Julemar esteve na residência de um indivíduo, de 35 anos, e teria sido o último local em que ele foi visto.

A PM tinha conhecimento que o suspeito possuía uma arma de fogo calibre 380 em sua residência, pois, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em data anterior, e que também ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Em razão das evidências, a arma de fogo do suspeito foi apreendida.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Caratinga juntamente com todos materiais apreendidos para prestar esclarecimentos.

Até o final dessa edição, a situação permanecia inalterada. A PM pediu a colaboração de todos que suspeitarem de alguém com características semelhantes às da pessoa que conduz a motocicleta que aparece no vídeo, que comuniquem imediatamente pelo telefone 190.