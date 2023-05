Mistério em Santana do Manhuaçu

Cadáver encontrado em árvore intriga moradores. Polícia investiga o caso

SANTANA DO MANHUAÇU – O caso de um cadáver encontrado em uma árvore chamou atenção dos moradores de Santana de Manhuaçu. O corpo foi encontrado na quarta-feira (24) na região do córrego Bom Sucesso, porém só foi removido nesta quinta-feira (25).

O corpo de um homem foi localizado por um pescador, que estava em um barco navegando pelo rio Manhuaçu. O cadáver estava pendurado em um galho de árvore a aproximadamente seis metros das margens e, em uma altura de dois metros da lâmina d’água. Os bombeiros militares foram acionados e uma equipe se deslocou ao local para os primeiros procedimentos, mas já estava à noite. Não foi possível retirar o corpo, pois a perícia não tinha como fazer os laudos fotográficos.

Na manhã de quinta-feira, a guarnição dos bombeiros militares e a Perícia Técnica da Polícia Civil realizaram o serviço de recuperação do cadáver. “A equipe aguardou os trabalhos periciais e, logo após efetuou a retirada do corpo de cima da árvore, utilizando procedimentos de salvamento em altura e aquático, para prevenir que não se perdesse alguns restos mortais do cadáver. Em seguida, o corpo foi liberado para o serviço funerário”, informou os bombeiros.

Até o momento há identificação da vítima, nem informações de como o cadáver foi localizado em uma árvore.