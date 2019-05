MISS BELEZA NEGRA MINAS GERAIS

Modelo ubaporanguense de apenas 14 anos é destaque em todo estado

UBAPORANGA – Geris Laura de Souza Firmino, 14 anos, ou simplesmente Geris Model. Mesmo sendo ainda tão jovem, Geris, uma garota de Ubaporanga está surpreendendo a cidade, o estado e em breve sonha alcançar o Brasil e o mundo com sua beleza. Negra, 1,70m, 50 quilos, estudante do 9º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual Dom Cavati, Geris ganhou o concurso “Miss Minas Gerais Beleza Negra Unificado Teen”, que aconteceu na semana passada em São João Nepomuceno. Para Geris ( filha da cabeleireira e funcionária pública Gelia de Paula Firmino Souza, 38 anos, e do empresário Marcelo de Paula Souza, 39, irmã de Esther de 4 anos e Gabriel de 2) o caminho para realizar o sonho de se tornar modelo ou uma “Angel” da Victoria’s Secret, uma das marcas mais famosas do mundo de lingerie, já começa a ser trilhado. Em setembro a modelo representará o estado no concurso Miss Brasil Beleza Negra, que acontecerá em Belo Horizonte.

Geris já é orgulho para a família, para os amigos e para Ubaporanga e sua administração. Dona de uma beleza natural e uma simpatia sem igual, a modelo conversou com a reportagem sobre sua carreira, seus sonhos e a emoção de ficar em primeiro lugar um concurso estadual representando sua cidade.

Quando descobriu que levava jeito para ser modelo?

Desde criança, sempre assisti na televisão Victoria’s Secret, Miss Brasil, Miss Universo. Sempre fui magra e sempre tive esse sonho de querer ser modelo, começar como miss. O desejo de ser miss veio de um tempo pra cá, queria mudar meu jeito, não só como modelo, mas investir nas duas coisas (miss e modelo), porque são duas coisas que levo jeito, coisas que me sinto bem fazendo. Aí comecei em 2017, eu queria mexer antes, em 2016, só que minha mãe preferiu pra deixar quando eu completasse 14 anos. A gente viu que foi dando certo e começou investir. Aí chegamos até onde estamos hoje.

Você tem um estilo afro, seu cabelo é cacheado e bem estiloso, sempre gostou dele assim?

Comecei a me aceitar com cabelo cacheado no início do ano passado. Todas as minhas amigas tinham cabelo liso ou alisava, eu ficava também querendo alisar. A minha mãe também tinha cabelo liso e por isso eu queria alisar também. Então, ela voltou com o dela cacheado pra eu começar aceitar o meu, só que meu cabelo sempre foi muito pequeno, e eu não gostava disso, agora que está dando uma desenvolvida para começar a crescer. No início do ano passado pra cá que comecei a aceitar mais ele e descobri novos jeitos para meu cabelo. E agora prefiro assim. Meus amigos dizem que se eu alisar, me “batem” (risos).

Você já fez trabalhos como modelo, como era a remuneração?

Quando comecei como modelo, por desfile ganhava dinheiro. Quando fazia fotos para lojas ganhava roupas, em Ipatinga, Belo Horizonte e São Paulo.

Fale sobre suas participações nos concursos de beleza.

Como miss é meu segundo concurso, no “Miss e Mister Beleza Negra Minas Gerais Unificado Teen”. No primeiro fiquei em quarto lugar entre representantes de 24 cidades. E como foi o primeiro, fiquei feliz, mas um pouco chateada por não ter ganhado, mas vi alguns erros que tive e que me prejudicaram, porém agora consertei.

Como soube desse concurso de miss?

Fui convidada por uma jurada, ela disse que por ser beleza negra eu tinha muito jeito.

E agora você ficou em primeiro lugar em um concurso de nível estadual?

O concurso “Miss e Mister Beleza Negra Minas Gerais Unificado Teen” aconteceu semana passada em São João Nepomuceno, representei a minha cidade, Ubaporanga, participaram representantes de 12 cidades.

Como descobriu as passarelas?

Comecei em uma agência de Ipatinga, mas não deu muito certo, então comecei a investir mais, fui tirando fotos, fiz um curso de fotografia e aí foram aparecendo mais oportunidades; então fui agarrando as oportunidades e participando desses desfiles que tinham.

E você já recebe por esse trabalho?

Como sou iniciante ganho muito pouco. Estou começando e tenho apenas 14 anos, com essa idade o que posso fazer é participar de concurso de miss, fazer alguns desfiles, mas algumas coisas não são autorizadas para minha idade, por isso participei do teen que é de 14 a 18 anos, e o adulto é de 19 a 28 anos.

Qual foi a primeira pessoa a te incentivar?

Foi a minha mãe.

Mesmo sendo tão jovem, você já precisa se preocupar com dietas por ser modelo?

Tenho que me preocupar sim, meu objetivo é chegar ao Victoria’s Secret, é uma coisa que leva tempo, é fora do Brasil, tenho que me preparar, cuidar da pele, cabelo e corpo. Gosto de manter meu corpo bem por conta da minha saúde.

Quando não está desfilando o que gosta de fazer?

Gosto de estudar na escola e também estudar sobre a carreira de modelo.

Você já tem patrocínios, como faz com os gastos para participar dos concursos?

A gente corre muito atrás de patrocínios, mas quando não dá a gente completa. Esses concursos têm muitos gastos como vestidos, biquínis e o transporte.

Como foi a repercussão desse concurso em sua vida?

Mudou muito. Me senti de um jeito diferente, descobri que realmente quero entrar pra esse mundo, recebi muitos elogios, isso me incentiva, pessoas da minha cidade dizendo que eu sou um orgulho para elas.

O negro no Brasil sempre sofreu preconceitos, mas com você as coisas estão sendo diferentes por representar a beleza negra. Como ter esse retorno tão positivo?

É muito bom, porque nos tempos antigos os negros sofriam muito, mas esta nova geração está sendo valorizada. A sociedade está vendo que temos valor realmente.

Qual seu maior sonho?

Ser modelo, chegar a Victoria’s Secret.