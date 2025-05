Míriam Leitão – imortal!

Míriam Azevedo de Almeida Leitão acaba de ser recebida na Academia Brasileira de Letras, tornando-se imortal.

Caratinga sente-se orgulhosa por essa conquista de grande significado e revestida de grandeza. Míriam sempre se distinguiu no cenário nacional como jornalista, escritora, comentarista sobre economia.

Ela nasceu em Caratinga no dia 7 de abril de 1953. É a sexta dos 12 filhos do Reverendo Uriel e dona Mariana. O pai foi pastor presbiteriano e a mãe professora.

Os primeiros estudos foram feitos no Colégio Caratinga, fundado e dirigido por seu pai. É bom lembrar que os filhos continuaram a manter a escola, educando gerações, e hoje é a Doctum – que inclui a Líber e muitos cursos universitários.

Começou a carreira no Espírito Santo, depois foi para Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Ganhou duas vezes o prêmio Jabuti, o maior concurso de literatura do Brasil. Façanha que a coloca entre os grandes escritores de nosso país.

Alguns títulos de sua obra:

Nunca para de doer, Amazônia na encruzilhada, A saga brasileira, História do futuro, Tempos extremos, Convém sonhar, A perigosa vida dos passarinhos, Flávio e o bolo de chocolate, A menina de nome enfeitado, O estranho caso do sono, O mistério do pau oco, O refúgio do sábado, e outros.

Casada com Sérgio Abranches, têm 2 filhos, Vladimir Netto e Matheus Leitão. Ela e o marido reflorestaram uma fazenda que compraram em Santos Dumont, perto de Juiz de Fora.

Cinco décadas de carreia sempre colocando a palavra como arte, seja nos livros, seja nos comentários.

Nossos sinceros parabéns para a Míriam Leitão! Que Deus continue abençoando sua estrada e iluminando sua criatividade.

Caratinga está enriquecida com seu trabalho e, agora, com essa grande conquista. Você merece o aplauso de todos os caratinguenses que, por seus méritos, estão chegando ao brilho das estrelas.