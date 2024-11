Míriam Leitão é homenageada em Itabira

DA REDAÇÃO- A jornalista caratinguense Míriam Leitão recebeu na noite de sábado o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano da quarta edição do Flitabira – Festival Literário Internacional de Itabira. O prêmio foi entregue pela escritora Conceição Evaristo, agraciada com a mesma premiação no ano passado, e pelo presidente da União Brasileira dos Escritores (UBE), Ricardo Ramos Filho.

Em seu discurso, Míriam destacou: “Hoje eu me sinto vivendo uma chuva de honras (…) Meu irmão Cláudio, que apareceu de surpresa aqui, conta lá em Caratinga que aquela menina que vivia agarrada nos livros… ela realizou os seus sonhos. Eu fiquei, no dia de hoje, conversando comigo mesma, com a menina que eu fui. Pensando nas pessoas e em todos os livros que me trouxeram até aqui. Eu cheguei até aqui carregada por pessoas, livros e afetos. Isso me trouxe até aqui”.

Na conclusão, ela frisou: “Hoje eu vivi um dia glorioso. Eu sou muito feliz. Agradeço a todos vocês que estão aqui. (…) Eu queria dedicar esse prêmio à Elizabeth Leitão. Eu dedico esse prêmio a minha amada irmã Beth”.

O Troféu Juca Pato é uma homenagem a uma personalidade que se destaque em qualquer área do conhecimento, com uma obra literária publicada no ano anterior à da edição do festival. Além disso, o vencedor deve contribuir para o desenvolvimento e prestígio do país na defesa dos valores democráticos e republicanos.

A noite foi aberta por Ricardo Ramos Filho, reconhecendo um erro histórico — o de que poucas mulheres tinham sido premiadas até então pela União Brasileira de Escritores. Na cerimônia de entrega do prêmio, Míriam Leitão recebeu homenagens dos jornalistas Eugênio Bucci (“por tudo o que fez e faz, ela representa a mim, representa todos os jornalistas brasileiros com brilho total”) e Flávia Oliveira (colunista de O GLOBO).

*Com informações de O GLOBO