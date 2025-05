Ministério Público solicita e justiça decreta prisão preventiva de jovem por tráfico de drogas

INHAPIM – Um jovem de 19 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (26) em Dom Cavati, durante uma ação conjunta entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Polícia Civil. A prisão preventiva foi decretada pela Justiça em razão de envolvimento com o tráfico de drogas e pelo descumprimento das condições de liberdade provisória.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim, a partir de requerimento do Promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro. O acusado havia sido preso anteriormente no dia 21 de março de 2024, na Rua Novo Oriente, em Dom Cavati, também pelo crime de tráfico.

Segundo o Ministério Público, além desse processo, o jovem responde a outra ação penal por tráfico de drogas, que tramita na 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Inhapim.

A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Civil, representada pelo delegado Guilherme Lincoln Rocha Pereira e pelos investigadores Amarildo Ferreira do Amaral e Márcio Siqueira Marques. A operação reforça o compromisso do Ministério Público em combater o tráfico de drogas na região, especialmente em casos de reincidência e violação das determinações judiciais.

De acordo com o promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, a medida busca proteger a ordem pública, impedir a continuidade da prática criminosa e demonstrar o rigor das instituições no enfrentamento ao tráfico. “A atuação firme e vigilante é essencial para preservar a segurança da comunidade e inibir condutas semelhantes”, pontuou o promotor.