Ministério Público pede internação compulsória de idoso

INHAPIM – Uma Ação de Internação Compulsória foi expedida pelo promotor de justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em prol de um idoso portador de esquizofrenia paranoide grave que reside no Asilo Padre José Fau, em Inhapim.

O promotor informa que o idoso apresenta surtos psicóticos com frequência e, em um desses episódios, agrediu outros internos. Nesse sentido, a ação tem o objetivo de efetivar a internação compulsória em uma instituição adequada para o tratamento de seu quadro, considerando a gravidade e o risco à sua segurança e a de terceiros.

O MPMG ainda solicitou ao município de Inhapim e ao Estado de Minas Gerais que a internação do idoso em uma unidade especializada, com transporte seguro, deve ser providenciada. Conforme estabelecido pela Constituição Federal, a medida visa a garantia à proteção, à saúde e à vida do paciente, assegurada também pelas leias de assistência médica à pessoa com transtornos mentais.

O promotor acredita que a ação de internação compulsória demonstra o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais, com realce à dignidade do idoso, à segurança do paciente e das pessoas ao seu redor.