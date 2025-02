Ministério Público oferece denúncia contra proprietário de cavalos, que causaram acidente fatal em São Domingos das Dores

DA REDAÇÃO – Nessa última quarta-feira(26), um acidente fatal ocorrido na rodovia LMG-823, na cidade de São Sebastião do Anta, resultou na morte de Lyncoln Ávila Paradeilo Silva, um jovem de 19 anos. O ministério público ofereceu denúncia contra uma homem de 44 anos, por homicídio culposo, exposição da vida de terceiros a perigo e omissão de cautela na guarda de animais.

O ACIDENTE

De acordo com os registros policiais, o acidente ocorreu por volta das 07h30. O proprietário dos cavalos, não tomou as devidas providências para manter os animais em segurança, o que levou à fuga dos mesmos para a rodovia. Um dos cavalos foi atropelado por Lyncoln, que estava conduzindo sua motocicleta. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público acusa o proprietário dos cavalos de ter agido com negligência e imprudência. Segundo as investigações, ele não tomou as medidas necessárias para garantir a segurança dos animais, deixando-os soltos na via pública, o que resultou no acidente. Ele se apresentou espontaneamente à Polícia Militar e admitiu ser o proprietário dos animais envolvidos. Ele alegou não saber como os cavalos escaparam, mas reconheceu que não havia adotado as precauções necessárias.

Além disso, a acusação também envolve a exposição dos outros motoristas e pedestres ao risco, já que os animais estavam soltos em uma rodovia movimentada, criando uma situação de perigo iminente para todos que passavam por ali.

O falecimento de Lyncoln causou grande comoção na comunidade local, especialmente em São Domingos das Dores, cidade onde a vítima residia. A perda de um jovem tão precoce gerou dor e sofrimento para sua família, além de impactar emocionalmente a comunidade.

O Ministério Público requer que o acusado seja condenado a uma pena severa, levando em consideração a gravidade do ato e o sofrimento causado à vítima e seus familiares, além de solicitar

uma indenização para os danos causados, no valor de R$ 150 mil.