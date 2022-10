Ministério Público está apurando situação de obra na Avenida Ana Pena de Faria

CARATINGA- O Ministério Público (MP) de Caratinga está apurando a situação de uma obra no Bairro Limoeiro, por meio de um Notícia de Fato. Foi protocolada uma manifestação na Ouvidoria do órgão, apontando supostas irregularidades na obra realizada na rede de esgoto e captação pluvial da Avenida Ana Pena de Faria e Praça Francisco Moreira de Carvalho.

A Notícia de Fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade-fim do Ministério Público, submetida à apreciação da Promotoria de Justiça, onde são colhidas informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio. O DIÁRIO apurou que o MP já expediu ofícios solicitando informações à Prefeitura de Caratinga e à Polícia Militar Ambiental. Ambos têm um prazo para resposta.

Em abril de 2022, após os constantes problemas registrados na Avenida Ana Pena de Faria, com esgoto a céu aberto devido a uma rede pluvial entupida, a Prefeitura de Caratinga deu início a algumas obras, incluindo o corte de árvores do canteiro central. A Prefeitura de Caratinga disse que a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos necessitou fazer a supressão das árvores que foram plantadas sobre as manilhas da rede pluvial, “sem devido planejamento, uma vez que as suas raízes estavam destruindo a referida rede pluvial, redes de esgoto, colocando em risco moradias e pessoas, e provocando uma severa inundação no logradouro público”.

Em seguida, o executivo deu início às obras na galeria de escoamento pluvial e uma vala precisou ser aberta no canteiro central em toda a extensão da Avenida. De lá para cá, a obra já dura meses e os transtornos são inúmeros, desde o mau cheiro, ao acesso prejudicado e com as chuvas, muita lama.

A reportagem esteve no local, os moradores se queixaram da situação da rua, mas, ninguém quis gravar entrevista. O DIÁRIO solicitou uma nota à Prefeitura de Caratinga em relação ao andamento da obra e os transtornos enfrentados pela comunidade, no entanto, até o fechamento desta edição, não houve resposta.