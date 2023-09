Ministério Público denuncia mãe e padrasto por estupro de vulnerável em São João do Oriente

DA REDAÇÃO- O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Inhapim ofereceu denúncia em desfavor de um homem de 39 anos e de uma mulher de 34 anos, por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) praticado contra duas vítimas, E.V.N.L., de 12 anos de idade à época dos fatos, e A.E.N.L., 10 anos de idade à época dos fatos, enteadas e filhas, respectivamente, dos autores.

Os fatos ocorreram entre os anos de 2018 e abril de 2019, em horários incertos, em São João do Oriente, tendo o homem “se aproveitado do contexto em que exercia hierarquia e autoridade sobre as vítimas para o cometimento dos crimes de estupro de vulnerável”, como cita a denúncia.

O processo tramitará perante a 1ª Vara de Inhapim e os acusados, se condenados, deverão cumprir de 26 a 54 anos de reclusão em regime fechado.

Na visão da Promotoria, representada pelo promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, esta atuação demonstra o empenho das polícias mineiras locais (Polícia Militar e Polícia Civil) e do Ministério Público para coibir a violência sexual contra a mulher (e demais formas de violência contra estas), “sinalizando ainda a rigidez na aplicação da lei penal, a qual serão submetidos todos aqueles que praticarem tais crimes na Comarca de Inhapim”.