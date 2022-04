Ministério Público de Caratinga instaura procedimento para verificar prestação de serviços da Caixa

Empresa foi autuada e notificada para reunião após reclamações sobre fila para atendimento

CARATINGA- Após reportagem divulgada pelo DIÁRIO no dia 28 de março de 2022, com reclamações de usuários sobre as grandes filas, demora no atendimento e venda de vagas por populares na Caixa Econômica Federal, o Ministério Público de Caratinga instaurou procedimento administrativo no âmbito da Curadoria do Consumidor, com o objetivo de proceder fiscalização junto ao banco, “a fim de se verificar a qualidade na prestação de serviços bancários”.

Conforme informado pelo MP, a empresa foi autuada e notificada para uma reunião.

A CAIXA

Em resposta à reportagem sobre os atendimentos da Caixa, o banco informou por meio de nota naquela ocasião que permanece realizando ações para melhorar o atendimento e evitar fila nas agências. “Na Agência Caratinga é realizada a recepção qualificada dos clientes, antes da abertura das unidades, para orientações sobre produtos, serviços e canais de atendimento. O banco atua de forma a prevenir e cuidar da saúde e segurança dos seus empregados, colaboradores e clientes, adotando medidas preventivas e sanitárias, priorizando o controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19, com limitação do acesso às unidades em 50% dos assentos disponíveis”.

A Caixa ainda disse que assume “papel estratégico ao viabilizar as políticas sociais do Governo Federal e a prestação de assistência à população que mais precisa, em especial no pagamento de benefícios sociais. Nesse momento, o banco está realizando o pagamento do Auxílio Brasil e do Abono Salarial para milhões de beneficiários”.

Já o saque extraordinário do FGTS tem calendário estabelecido de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. “O crédito será efetuado exclusivamente na conta Poupança Social Digital, que será aberta automaticamente pelo banco, sem a necessidade de comparecimento às agências. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro, que terão acesso ao recurso a partir de 20 de abril”.

O banco ainda disse que, para maior comodidade dos clientes, há canais alternativos de atendimento próximos à Agência Caratinga, sendo Loteria 3 Irmãos, Avenida Benedito Valadares, 32, Centro e Loteria Fonte do Tesouro, à Praça Getúlio Vargas, 114, Centro.

A Caixa também informou que possui canais alternativos de atendimento por meio do WhatsApp CAIXA (0800 104 0104), do Internet Banking CAIXA e dos aplicativos CAIXA Tem, Habitação CAIXA, DPVAT, FGTS e Auxílio Brasil, dentre outros (www.caixa.gov.br/atendimento/aplicativos).