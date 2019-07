Ministério do Turismo libera R$ 250 mil para infraestrutura turística de Caratinga

Recurso será destinado para conclusão da obra de ampliação e reforma do Parque de Exposições

CARATINGA- O município de Caratinga foi beneficiado com um reforço de R$ 250 mil, do Ministério do Turismo, para a ampliação e reforma do Parque de Exposições João da Costa Mafra. O montante será utilizado em obras que vão desde à realização de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, até a construção de monumentos e aumento da área de lazer do local, proporcionando o desenvolvimento da atratividade turística da região. Ao todo, a pasta federal já destinou mais de R$ 508,6 mil para a construção.

Para o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o repasse desse recurso ao município irá fazer com que a obra seja efetivamente concluída e leve mais qualidade turística e oportunidade para a população da cidade e os visitantes do município. “A disponibilização deste recurso é fundamental para que a cidade de Caratinga possa ampliar e qualificar sua oferta turística, focando em receber cada vez melhor os visitantes e ampliando o número de turistas na região. Além disso, a expectativa é de que possamos movimentar o setor no município, gerando emprego e renda para a população”, finalizou.

AÇÕES DO MTur

Caratinga faz parte do Circuito Turístico Rota do Muriqui, que foi oficializado em 2009 pela Secretaria de Estado de Turismo com o objetivo de estimular o setor nas cidades integrantes. Desde 2003, o MTur repassou cerca de R$ 516 milhões para 1.842 obras em todo o estado de Minas Gerais. A Pasta, por meio do PAC Turismo, investiu na sinalização de cidades históricas do estado, a exemplo de Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Diamantina, Serro, Sabará e São João del Rey, totalizando recursos da ordem de R$ 3,8 milhões. Para o Brasil, a Pasta já investiu mais de R$ 10 bilhões em projetos de infraestrutura de 4,3 mil cidades de todo o país.