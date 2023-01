Ministério das Comunicações libera nova emissora de rádio FM de Manhuaçu

O Ministério das Comunicações (MCom) liberou mais seis canais de FM que irão receber emissoras de rádio que estão realizando o processo de migração AM-FM. Essas frequências estão localizadas em três estados, sendo três em Minas Gerais, dois no Rio Grande do Sul e um liberado para o Paraná.

As rádios que tiveram a autorização estão nas cidades de Tapera (RS), Ibirubá (RS), Rio Branco (MG), Itabirito (MG) e Manhuaçu (MG), além de Arapongas, no Paraná. As mudanças não alteram o prazo de vigência da outorga firmada, anteriormente, para a prestação do serviço.

Em Manhuaçu, a migração do antigo AM para FM autorizou a mudança da Rádio AM 1090 – categoria de emissora comercial – para a frequência FM 107.5 – Classe A3, o que permite a nova rádio a iniciar seu funcionamento em frequência modulada.

Em Minas Gerais, também foram autorizadas as migrações da Rede Gerais AM 1340 para FM 88.3 – Classe A4 (localizada em Itabirito) e a Rádio Cultura AM 920 para FM 105.1 – Classe A2 (localizada em Visconde do Rio Branco).

A mudança fortalece o serviço de radiodifusão sonora e a população é beneficiada, por exemplo, com a opção de mobilidade, uma vez que dispositivos móveis são habilitados a sintonizar as rádios FM.

Redação do Portal Caparaó – Com informações da Anatel