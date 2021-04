Ministério da Saúde destinará recursos para habilitação de leitos UTI-Adulto Covid em Caratinga

Casu atinge sua ampliação máxima de leitos de UTI

CARATINGA- Foi publicada a Portaria GM/MS nº 683, de 13 de abril de 2021, que autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), para atendimento exclusivo dos pacientes covid-19. Somente para o Casu-Hospital Irmã Denise, em Caratinga, serão destinados R$ 3.360.000 para o custeio de 70 leitos.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, o secretário de Saúde Erick Gonçalves e a diretora administrativa do Casu, Raquel Carvalho, falaram sobre a capacidade assistencial do hospital e de 15 novos leitos que serão implantados.

Erick destaca as ações que têm sido desenvolvidas no município, desde o início da pandemia de covid-19. “A Administração Pública tem por obrigação prestar assistência aos nossos pacientes, principalmente, nesse momento de pandemia. Observamos que em várias regiões do estado, vários hospitais e várias cidades entraram em colapso na saúde. Em Caratinga, até o momento, garantimos toda a assistência a todos os nossos pacientes, tanto os que procuraram os PSFs, que tiveram que procurar a urgência e emergência na UPA e que necessitaram na internação hospitalar no Casu”.

O secretário de Saúde ainda cita que Caratinga tem se destacado no Estado, se tratando das ações de enfrentamento à doença. “Fomos habilitados em 70 leitos pelo Ministério da Saúde, foi o município do Estado de Minas Gerais, que mais teve habilitação de leitos, pois pelos critérios do Ministério da Saúde o município apresentava capacidade de atendimento e qualidade para atender, tratar e reabilitar esses pacientes. Também falamos com a população de manter as atitudes preventivas. Não adianta a abertura de novos leitos se cada um não fizer sua parte”.

CASU

Ontem, o Casu chegou à sua ampliação máxima de leitos de UTI, como afirma Raquel. “Pelo Plano de Contingência, o Hospital Irmã Denise ficou exclusivo para atendimentos a pacientes suspeitos ou positivos da covid-19. Com certeza essa exclusividade potencializou o hospital para que hoje pudéssemos chegar a essa estrutura. Tem um ano de pandemia e já naquele momento foi sinalizado que o hospital tinha condição de ampliar até 130 leitos de UTI. Então, hoje o Casu chega a 120 leitos de UTI adulto e 5 leitos de UTI pediátricos, bem como 20 leitos de enfermaria”.

Conforme Raquel, em relação aos pacientes do município e microrregião de Caratinga, em nenhum momento na região aconteceu o colapso em relação à atenção hospitalar. “Existe um critério da regulação e cerca dos últimos 20 dias só regulamos pacientes de Caratinga e microrregião; dentro de uma possibilidade ou outra regulamos pacientes da macro Vale do Aço, como sendo a segunda prioridade. No dia de ontem (quinta-feira) recebemos a autorização e começou a chegar na regulação do Sus-Fácil alguns pacientes da macro de Valadares e de Ponte Nova, que ainda se encontra num cenário bastante crítico, diferente já da nossa região. Mas, a nossa região não tinha nenhum paciente aguardando leito de UTI”.

Raquel ainda esclareceu sobre a situação dos medicamentos do chamado “kit intubação”, que estão em falta em hospitais de todo o País; ela inicia falando sobre o oxigênio. “Foi notório a repercussão, principalmente nos hospitais que trabalham com cilindros. No Hospital Casu trabalhamos com tanque oxigênio líquido, que é monitorado 24 horas e a reposição ocorre até duas ou três vezes por semana, de acordo com a demanda. Em nenhum momento teve falta desse abastecimento na nossa região”.

Em relação aos medicamentos, há 60 dias o Casu Hospital Irmã Denise conseguiu comprar um estoque maior. No entanto, agora não é possível ter estoques para longo prazo e foi necessário desenvolver protocolos substitutivos. “Tínhamos estoque tanto de medicamentos específicos para intubação e também para a sedação. Hoje a realidade já é diferente, você consegue comprar alguns em quantidade menor, não consegue fazer grande estoque. A compra hoje no Hospital Casu acontece diariamente, temos uma baixa de estoque, mas, que ainda conseguimos trabalhar. Existe a falta de bloqueadores musculares e, imediatamente, foram feitos protocolos que pudessem substituir algumas dessas drogas de sedação, para que o paciente não ficasse em nenhum momento desassistido”.

A expectativa é de que o Casu receba na próxima semana alguns insumos de sedação. “Existe também uma fala que dentre as próximas duas semanas, há possibilidade de regularizar a situação não só na regiao, mas em todo o Estado, em relação aos bloqueadores musculares”, finaliza Raquel.