Ministério da Saúde destinará incentivo de custeio para o município

O recurso de R$ 13.000 deve ser utilizado na estruturação e implementação de ações de alimentação e nutrição

DA REDAÇÃO- Foi publicada portaria no Diário Oficial da União (DOU) que libera R$ 12 milhões para programa de nutrição em 963 Municípios. Assinada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, o documento traz os incentivos de custeio para a estruturação e a implementação de ações de alimentação e nutrição pelas secretarias de Saúde dos municípios que possuem população entre 30.000 e 149.999 habitantes com base na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (Pnan).

O recurso será transferido ao Fundo Municipal de Saúde de cada localidade em parcela única. Os valores serão estabelecidos obedecendo critérios populacionais: municípios com 30.000 a 49.999 habitantes vão receber R$ 12 mil; municípios com 50.000 a 99.999 habitantes receberão R$ 13 mil; e municípios com 100.000 a 149.999 habitantes, recebem R$ 16 mil. Caratinga está na listagem com o valor de R$ 13.000.

Ainda de acordo com a Portaria, o incentivo deve ser utilizado conforme os critérios estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Será parte integrante do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, os Municípios em observância ao disposto na Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

A equipe técnica de saúde da Confederação Nacional de Municípios (CNM) orienta que os recursos sejam utilizados em ações de monitoramento da situação alimentar e nutricional, “na prevenção e no controle dos distúrbios nutricionais e das doenças associadas à alimentação e à nutrição, na qualificação da força de trabalho envolvida, na promoção da alimentação adequada e saudável à população”.

A CNM ressalta a importância da verificação das condições necessárias para a adesão e o fortalecimento das diretrizes nutricionais em cada município.” Os gestores podem acessar esses programas pela Plataforma Êxitos, ferramenta de captação de recursos disponibilizada pela CNM aos municípios filiados à entidade. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: saude@cnm.org.br”, frisa.